Yvonne Woelke sicher: Iris Klein hätte Ehe mit Peter noch retten können

Yvonne Woelke schießt erneut gegen Iris

Streit eskaliert erneut: Yvonne Woelke attackiert Iris Klein öffentlich wegen gescheiterter Ehe. Der Reality-TV-Star behauptet, dass Iris ihre Ehe noch hätte retten können, wenn sie es gewollt hätte.

Berlin – Yvonne Woelke ist überzeugt: Iris Klein hätte ihre Ehe mit Peter noch retten können, wenn sie sich mehr bemüht hätte. Anfang dieses Jahres sorgte das Liebesleben des Ex-Paares für erhebliches Aufsehen. Die Mutter von Daniela Katzenberger beschuldigte ihren Noch-Ehemann Peter (56), sie mit Yvonne Woelke (41) betrogen zu haben.

Inzwischen gehen Peter und Iris getrennte Wege, der Rosenkrieg zwischen den beiden schien endlich vorbei zu sein. Doch Yvonne äußert sich nun erneut auf Social Media und behauptet, dass Iris offenbar die Chance gehabt hätte, ihre Ehe zu retten. „Wenn ihr die Beziehung so wichtig gewesen wäre, hätte sie die Initiative ergreifen können und beispielsweise zu ihm gereist!“, erklärt die Schauspielerin in ihrer Instagram-Story.

Darüber hinaus wirft Yvonne Iris vor, im Rosenkrieg mit Peter nicht immer die Wahrheit gesagt zu haben. „Dieser Person kann man nicht mehr helfen! Selbst bei Mr. T ist das so durchschaubar! Welcher Mann geht eine Beziehung mit [ihr] ein? Er könnte der Nächste sein, der in der Öffentlichkeit kastriert wird“, schießt die 41-Jährige weiter gegen den Realitystar.

So reagiert Iris Klein auf die Behauptungen von Yvonne Woelke

Iris lässt diese Aussagen natürlich nicht auf sich sitzen und kontert prompt in ihrer Instagram-Story. In einem Q&A beantwortet die 56-Jährige die Frage eines Fans, wie sie mit den Provokationen umgeht. „Vielleicht ist sie mehr in mich verliebt als in meinen ‚leider Noch-Mann‘... Entschuldigung, Wolke, auch wenn ich manchmal an Frauen interessiert bin, du bist einfach nicht mein Typ. Viel zu langweilig“, scherzt Iris.

+ Der Klein-Krieg geht weiter: Iris Klein lässt diese Spitze natürlich nicht auf sich sitzen und schießt zurück. © Instagram: Iris Klein/Montage HEADLINE24

Mit ihrem Ex-Mann Peter hat die Mutter von Daniela Katzenberger endgültig abgeschlossen. Vor kurzem wurde sie von einem Fan auf Instagram gefragt, ob Iris ihren Ex noch liebt und ihn sogar zurücknehmen würde. „Definitiv nein. Denn dafür hat er mich zu sehr verletzt... Am Anfang tat es sehr weh, aber heute bin ich froh, dass es mir ohne ihn besser geht“, stellte die Mama von Daniela Katzenberger (36) klar. „Fakt ist: Wir wollen uns beide nie mehr sehen und das ist gut so“, erklärte sie abschließend.

