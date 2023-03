Yvonne Woelke spricht im TV über Peter Klein: „Wir hatten nichts miteinander“

Damit haben selbst die Moderatoren nicht gerechnet. Trotz öffentlichem Liebesgeständnis von Peter Klein bleibt Yvonne Woelke dabei: „Wir haben keine Affäre“.

Köln – Die Erwartungen an den TV-Auftritt von Yvonne Woelke (41) beim Nachmittagsmagazin „Volles Haus“ (Sat.1) waren hoch. So war es der erste Auftritt nach dem Affären-Drama mit Peter Klein (55) und das erste Mal, dass sich Woelke zum ganzen Spektakel äußern sollte. Die Stunde der Wahrheit: Was genau lief zwischen Yvonne Woelke und Peter Klein als die beiden als Dschungel-Begleitungen in Australien waren?

Nichts. Das behauptet zumindest Woelke überraschenderweise nach wie vor. Obwohl Peter Klein kürzlich via Instagram gestand, Gefühle für die Schauspielerin zu haben, streitet die Blondine eine Liebelei mit dem 55-Jährigen noch immer ab. Das überraschte auch die Moderatoren Chris Wackert (34) und Jasmin Wagner (42). So existieren doch sogar Fotos, die Yvonne und Peter turtelnd im Fahrstuhl zeigen und natürlich ganz zu schweigen von dem Liebesgeständnis von Peter und dem Liebes-Aus von seiner Frau Iris Klein (55) nach 20 Jahren.

Yvonne Woelke: „Wenn die Ehe der beiden stabil gewesen wäre, wäre das so nicht passiert“

Das sei alles nichts, behauptet Yvonne vehement. „Wir sind nicht verliebt“, stellt die Blondine klar und fügt hinzu: „Wir haben keine Affäre und wir haben unsere Partner nicht betrogen“. Es sei nur eine Person mit Reichweite gewesen, die die Gerüchte gestreut habe, so Yvonne und spielt damit auf Iris Klein an. Die Sticheleien hat Yvonne bereits durch ihre Instagram Stories perfektioniert und geht damit mittlerweile sogar ihren eigenen Fans auf die Nerven.

Aber Woelke hört nicht auf und betont in der Show: „Wenn die Ehe der beiden stabil gewesen wäre, wäre das so nicht passiert.“ Dass Peter von Gefühlen spreche, läge sicherlich daran, dass ihm einmal jemand zuhörte und ihn verstand, so die 41-Jährige weiter. Am Ende bleibt also nicht nur das Rätsel um die Affären-Gerüchte ungelöst, sondern auch das Geheimnis um den unbekannten Begleiter klärt die Blondine nicht auf.