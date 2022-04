„Wir machen uns schon mal bettfertig“: Sarah Engels putzt sich Zähne mit Alessio am Flughafen

Teilen

Sarah Engels zeigt sich beim Zähneputzen am Flughafen © Screenshot/instagram.com/stories/sarellax3

Sarah Engels gibt gerne ein paar Einblicke in ihr Leben und veröffentlicht sie auf Instagram. Nun zeigte sie sich gemeinsam mit ihrem Sohn Alessio im Badezimmer beim Zähneputzen - aber nicht Zuhause, sondern am Flughafen. Doch was hat es damit auf sich?

Köln - Musikerin Sarah Engels (29) zeigte sich in ihrer Instagram-Story mit Sohn Alessio beim Zähneputzen. Eigentlich ist es nichts Ungewöhnliches - schließlich postet die zweifache Mama regelmäßig ein paar private Einblicke auf Instagram. Doch das „Badezimmer“ befindet sich am Flughafen - denn sie und ihre Familie haben eine lange Flugreise vor sich.

Sarah Engels am Flughafen: „Durch die Sicherheitskontrolle ist die halbe Miete, wie ich finde“

Angekommen am Flughafen ging es dann auch schon direkt durch die Sicherheits-Kontrolle. Für die 29-Jährige ein weiterer Grund danach aufzuatmen: „Durch die Sicherheitskontrolle ist die halbe Miete, wie ich finde. Bisher klappt alles reibungslos. Kinder sind entspannt dann ist Mama auch entspannt“, gab sie in ihrer Instagram-Story zu.

Sarah Engels zeigt sich in ihrer Instagram-Story © Screenshot/instagram.com/stories/sarellax3

Da es sich um einen Langstreckenflug handelt, muss einiges davor organisiert werden. Ihre Fans nahm Sarah Engels mit - und filmt sich dabei am Flughafen. Doch wohin die Familie reist, hat sie noch nicht verraten.

„Wir machen uns dann schon mal bettfertig“: Sarah Engels putzt sich ihre Zähne mit Alessio am Flughafen

Für sie und Sohn Alessio ging es dann in die Waschräume des Flughafens - denn bevor die Familie sich auf den Langstreckenflug begibt, werden vor dem Schlafen gehen selbstverständlich noch die Zähne geputzt. Auch wenn die Umgebung ziemlich ungewohnt ist: „Wir machen uns dann schon mal bettfertig“, kommentierte sie ihr Video. Und wohin geht die Reise? Auf die Malediven - dies teilte sie ihren Fans in ihrer Instagram-Story mit.

In ihrer Instagram-Story bedankte sich die Sängerin bei dem Team vor Ort auf den Malediven - denn die Familie wurde herzlichst empfangen. Für die 29-Jährige ist so etwas keine Selbstverständlichkeit. Vor wenigen Monaten verriet Sarah Engels, welche Nebenjobs sie schon gemacht hat. Verwendete Quellen: instagram.com/stories/sarellax3