„Zahlst an sie keinen Cent“: Amira Pocher geht Oliver wegen Ex Sandy Meyer-Wölden an

Von: Claire Weiss

Amira Pocher verteidigt die Ex-Frau ihres Mannes © Imago & Moritz Müller/Imago

In der neusten Folge von Amira und Oliver Pochers Podcast wird es hitzig. Der Komiker stichelt gegen seine Ex-Frau und ausgerechnet seine jetzige Frau, nimmt sie in Schutz. Denn Amira Pocher und Sandy Meyer-Wölden verstehen sich inzwischen prima.

Köln - Alles fing an, als Oliver Pocher (44) vor kurzem bei Punkt12 zu Besuch war. Katja Burkard wollte vom Comedian wissen, wie er das Patchwork-Leben mit Amira Pocher, Sandy Meyer-Wölden und den Kindern meistert. „Geld bezahlen“, so Pochers klare Antwort. Natürlich nur ein Scherz - aber einer, der für zahlreiche Schlagzeilen sorgte.

Sandy Meyer-Wölden, Amira und Oliver Pocher und die Kinder im Urlaub

Auch im Podcast sprechen die Pochers über ihr Familienleben. Gemeinsam mit Sandy und den Kids sind sie zu diesem Zeitpunkt nämlich im Urlaub. Amira Pocher schwärmt: „Ich habe tatsächlich zwei Tage ohne dich hier mit deiner Ex-Frau verbracht und es war sogar fast schon besser als jetzt mit dir.“ Sie seien Cocktails trinken gewesen und konnten sich endlich mal richtig austauschen: „Ich fand das wirklich toll und ich muss dir sagen, wir verstehen uns sehr gut.“

Zu viel Harmonie für Oliver Pocher? Er nutzt die Gelegenheit, um gegen seine Ex zu sticheln: „Jetzt hat sie dich ja wenigstens wieder mit dem Arsch angeguckt.“ Eine Anspielung auf das Interview mit Katja Burkard. Der Moderatorin hatte er erzählt, dass es zwei, drei jahre gedauert hatte, bis sich alle miteinander verstanden: „Da wurde Amira nicht mit dem Arsch angeguckt.“

Amira Pocher nimmt Sandy Meyer-Wöldens in Schutz

Dass Oliver Pocher nun schon wieder auf diese Zeit zu sprechen kommt, geht Amira Pocher mächtig gegen den Strich. „Es war einfach gar nicht nötig, das nochmal zu betonen“, motzt sie ihren Ehemann an. Und auch Oliver Pochers „Geld bezahlen“-Witz scheint Amira zu nerven: „Das ist nicht fair, du musst mal ehrlich sagen, dass Sandy nicht so ein Gold Digger ist, wie du sie dann meistens hinstellt. Du musst auch echt mal sagen, dass sie auf vieles verzichtet hat.“

„Du zahlst an sie selbst keinen Cent, aber das klingt für die Öffentlichkeit so“, stellt Amira Pocher klar. Und Oliver Pocher stimmt ihr zu. Denn an seine Ex hat Oliver Pocher nie Unterhalt gezahlt - nur an die gemeinsamen Kinder: „Sie selbst bekommt kein Geld.“ Doch Amira Pocher regt sich weiter auf: „Du stellst das immer so dar, als würdest du sie finanzieren. Das tust du nicht.“

Wegen seiner polarisierenden Aussagen muss sich der Komiker häufig als „Mobber" bezeichnen lassen. Nun ging Anne Wünsche sogar so weit, Oliver und Amira Pocher als „Mobber-Dreamteam" zu beschimpfen.