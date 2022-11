„Zaubert gern privat“: Charles III. wünscht sich Show der Ehrlich Brothers zum Geburtstag

Von: Annemarie Göbbel

Charles III. gibt sich offenbar gerne der Illusion hin. Das aber nur zu seinem anstehenden 74. Geburtstag. Denn da wünscht sich der Monarch von den Ehrlich Brothers verzaubern zu lassen.

London – Lange stand er im Schatten seiner weltberühmten Mutter Queen Elizabeth II. (96, † 2022). Jetzt, da Charles III. (73) König ist, wird offenbar, was er so lange jenseits des medialen Hauptinteresses getrieben hat. Eine seiner vielseitigen Leidenschaften neben Malen, Gärtnern und Muster-Dorfbau ist die Zauberei. Der König Großbritanniens greift selbst gern zum Zauberstab und ist sogar Mitglied in Englands „Magic Circle“, der größten magischen Society des Landes. Zu seinem anstehenden 74. Geburtstag will er sich aber selbst verzaubern lassen.

Charles III. eröffnet seine Geburtstagsgala mit einer Show der Ehrlich Brothers

Es ist eine große Ehre für die deutschen Magier-Brüder Ehrlich Brothers. Sie dürfen für den britischen König auftreten und das übrigens schon zum zweiten Mal. Chris (40) und Andreas Ehrlich (44) sollen die Geburtstagsgala in der Londoner Royal Albert Hall am 1. Dezember eröffnen. Charles III. wird am 14. November 74. Jahre alt und erfüllt sich damit offenbar einen Herzenswunsch, berichtet die Bildzeitung in Berufung auf den Mirror.

Charles weiß genau, worauf er sich einlässt. Das Brüder-Paar präsentierte bereits 2018 bei der Gala zum 70. Geburtstag des Königs seine berühmte iPad-Illusion mit einem Motorrad – eine ihrer verblüffendsten Bühnen-Nummern. Nach der Show lernten Chris und Andreas den damaligen Thronfolger Prinz Charles auch persönlich kennen.

Wird Charles III. wie seine Mutter zweimal im Jahr Geburtstag feiern? Queen Elizabeth II. genoss den einzigartigen Vorteil, jedes Jahr zwei Geburtstage zu feiern – einen im April und einen im Juni. Die Tradition, dass Monarchen zwei Geburtstage feiern, ist eine 250 Jahre alte königliche Tradition. Der Tradition folgen könnte auch König Charles III., der am 14. November 1948 geboren wurde, einmal an seinem eigentlichen Geburtstag und dann öffentlich bei Trooping The Colour im Juni. Da der neue Monarch sich aber auch für eine „abgespeckte“ Version der Monarchie entscheiden könnte, könnte dieser Aspekt auch aus dem Protokoll gestrichen werden. 1748 war König Georg II. (76, † 1760) der erste königliche Herrscher, der zwei Geburtstage feierte, da er ihn mit einer großen öffentlichen Feier begehen wollte. Während der Regierungszeit von Edward VII. (68, † 1910) beschloss der im November geborene Monarch, die jährliche Militärparade des Vereinigten Königreichs im Sommer als offizielle Geburtstagsfeier zu nutzen.

Auch König Charles ist Mitglied des britischen „Magischen Kreises“

Wer hätte gedacht, dass Charles III. sich so für Magie interessiert? An seinem 74. Geburtstag wünscht er sich eine Show der Ehrlich Brothers zu sehen, eine große Ehre für das Zauberkünstlerduo (Fotomontage). © i Images/Imago & Future Image/Imago

Im Bild-Interview erklärt Chris Ehrlich, wie das königliche Treffen war: „Der Prinz war sehr interessiert und erzählte uns, dass er privat auch gern zaubere. Er sei sogar Mitglied in Englands ‚Magic Circle‘. Charles geizte nicht mit Lob für uns und strahlte eine natürliche Freude und Begeisterung aus. Er wirkte überhaupt nicht kühl, wie man das von einem Monarchen vielleicht erwarten würde.“

Charles und seine Gäste dürfen sich dabei auf eine nagelneue Show gefasst machen. „Wir eröffnen die Gala und zaubern zuerst den Moderator herbei. Auch unsere Illusion ‚Todesengel‘ wird ein Teil der Show sein“, teilt Christian Ehrlich mit. „Es ist schon etwas Besonderes und eine Ehre, vor dem englischen König aufzutreten. Wir haben davor großen Respekt“, sagt er noch. Ob Charles III. wie die Queen zweimal im Jahr seinen Geburtstag begehen wird, oder ob das Doppel-Event seinen Sparplänen zum Opfer fällt, wurde noch nicht bestätigt. Verwendete Quellen: bild.de, The Mirror, Instagram @ehrlichbrothers, mirror.co.uk