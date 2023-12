Gegen Roland Kaiser verloren: Mary Roos‘ Ex verpokerte ihr Haus

Zum 50-jährigen Bühnenjubiläum von Roland Kaiser plauderte Freundin Mary Roos aus dem Nähkästchen und erzählte eine private Geschichte vom Pokertisch.

Offenburg – Am 16. Dezember wurde eine Sonderausgabe der „Giovanni Zarrella Show“ zum goldenen Bühnenjubiläum von Schlagerikone Roland Kaiser (71) aufgezeichnet. Unter den Gästen: Schlagersängerin Mary Roos (74), mit der Kaiser bereits vor 45 Jahren auf Tournee war und mit der ihn eine langjährige Freundschaft verbindet. Diese gab vor laufender TV-Kamera, wie „bunte.de“ berichtet, eine Anekdote zum Besten und erzählte, dass ihr Ex-Mann beim Poker ihr Haus an Kaiser verloren habe.

Mary Roos: Roland Kaiser gewann am Pokertisch mit ihrem Ex deren Haus

Mary Roos hat mit Roland Kaiser in all den Jahren viel erlebt und zeigte sich an dem Abend angesichts der Erinnerungen sehr emotional. So gab es in früheren Jahren wohl Zeiten, in denen sie den Sänger „nicht so nett“ fand. Doch nach einer Aussprache vertiefte sich die Freundschaft und sie war auch an seiner Seite, als Kaiser nach seiner Lungentransplantation aufgrund seiner COPD-Erkrankung 2013 sein Bühnencomeback feierte. Dass man ihm sein Alter auch ein wenig ansieht, findet der Schlagersänger übrigens wesentlich besser als Schönheitsoperationen.

Die Tatsache, dass Kaiser jedoch auch mal am Pokertisch Mary Roos‘ Haus von ihrem Ex-Mann gewonnen hatte, rief laut „bunte.de“ bei Moderator Giovanni Zarrella (45), der seiner Frau Jana Ina kürzlich eine sehr viel schönere Überraschung bereitete, Entsetzen hervor: „Das musst du dir mal vorstellen, ihr Haus einzusetzen!“. Um welchen ihrer beiden Ex-Männer es sich handelte, wurde offenbar nicht thematisiert.

Giovanni Zarrella kann nicht fassen, was ihm Mary Roos da erzählt: Ihr Ex hat ihr gemeinsames Haus verzockt. © IMAGO/Bildagentur Monn

Roland Kaiser mit Mary Roos‘ Ex am Pokertisch: „‘Ich riskiere das Haus‘ - und dann hat er verloren“

Mary Roos war nämlich zweimal verheiratet: Von 1969 bis 1977 mit dem Franzosen Pierre Scardin und von 1981 bis 1989 mit dem Musiker Werner Böhm († 78) alias Sänger und Entertainer Gottlieb Wendehals, den Kaiser persönlich kannte. Laut Kaiser habe der Ex von Roos sein Auto und ihr gemeinsames Haus aufs Spiel gesetzt. „Er hat den Schlüssel in die Mitte geschmissen und gesagt: ‚Ich riskiere das Haus‘ – und dann hat er verloren“, so Kaiser.

Mary Roos verriet beim goldenen Bühnenjubiläum von Roland Kaiser, dass dieser mal am Pokertisch ihr Haus von ihrem Ex gewonnen hatte. © IMAGO/Bildagentur Monn & IMAGO/Bildagentur Monn

Doch auch in dieser Situation zeigte sich Roland Kaiser als wahrer Freund von Mary Roos: Er hätte es der Sängerin niemals weggenommen und der Haustürschlüssel wechselte nicht seinen Besitzer. Sehr zur Erleichterung der lachenden 74-Jährigen: „Ich wäre heimatlos gewesen“. Zum Glück für Mary Roos hatte Roland Kaiser ihr Haus sicher nicht nötig – er begeistert bis heute zahlreiche Fans wie kürzlich beim „Adventsfest der 100.000 Lichter“. (cso) Verwendete Quellen: bunte.de