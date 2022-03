ZDF lässt Show stattfinden, obwohl Jan Böhmermann Corona hat

Jan Böhmermann moderiert trotz Coronainfektion das ZDF Magazin Royale © dpa | Rolf Vennenbernd & dpa/ZDF | Jens Koch

ZDF lässt „ZDF Magazin Royale“ nicht ausfallen: Jan Böhmermann moderiert die Show trotz positivem Corona-Test. Der Moderator kündigte seine Erkrankung in seinem Podcast an.

Köln – „ZDF Magazin Royale“-Moderator Jan Böhmermann (41) enthüllte, dass er sich mit dem Coronavirus angesteckt hat! Das ZDF sorgt dennoch dafür, dass die TV-Show in dieser Woche trotzdem über die Bühne gehen wird.



Auf Nachfrage von „dwdl.de“ bestätigte eine ZDF-Sprecherin am Montag (7. März), dass die Satireshow des Moderators trotz des positiven Testergebnisses des Stars über die Bildschirme flimmern wird. „Das ‚ZDF Magazin Royale‘ findet statt“, verkündete die Sprecherin des Senders. Bisher ist aber nicht bekannt, in welcher Form die Sendung aufgezeichnet werden wird. Die Fans des Prominenten können sich also darauf freuen, dass das beliebte TV-Format trotz der Corona-Erkrankung des Satirikers stattfinden wird.



„ZDF Magazin Royale“ wird immer freitags um 23:00 Uhr im ZDF ausgestrahlt.

Jan Böhmermann moderiert „ZDF Magazin Royale“ trotz Corona-Infektion

Der Fernsehmoderator gab seine Corona-Infektion in seinem Podcast „Fest & Flauschig“ bekannt und enthüllte, dass er geimpft und geboostert sei. Dabei verriet er, dass er im Laufe der Aufzeichnung seiner ZDF-Sendung „vier Tests gemacht“ hatte, die jedoch alle negativ gewesen seien. Am nächsten Morgen sei er mit Kopfschmerzen aufgewacht und habe noch einen Test gemacht, der dann positiv war. Er hätte zwei Jahre lang auf ein positives Testergebnis gewartet und verriet scherzend: „Da war er, der kleine Schlawinerstrich.“