Roland Kaiser, Andrea Berg und eine Königin bei „Ein Herz für Kinder“ im TV

Die ZDF-Spendengala begrüßt stets mehr als 70 prominente Gäste, um Spendengelder einzusammeln. In diesem Jahr gibt es majestätische Unterstützung aus Schweden.

Berlin – Auch in diesem Jahr werden wieder mithilfe der ZDF-Spendengala „Ein Herz für Kinder“ Gelder für notleidende Kinder gesammelt. Die Sendung wird, wie in jedem Jahr, live übertragen und von mehr als 70 prominenten Gesichtern aus Gesellschaft, Sport, TV, Social Media und Politik begleitet. Die Promis stellen Hilfsprojekte vor und nehmen telefonisch Spendengelder an. Drei Teilnehmer wurden für den 17. Dezember 2022 bereits bestätigt: Roland Kaiser (70), Andrea Berg (56) und keine Geringere als Königin Silvia von Schweden (78), die der Aktion so eine ganz besondere Ehre zuteilwerden lässt.

Königin Silvia ist nicht nur ein besonders ehrenhafter Gast, sondern zudem ein absolut passender. Die schwedische Königin setzt sich selbst für Kinder in Not ein und rief 1999 die Hilfsorganisation „World Childhood Foundation“ ins Leben, die weltweit Kindern helfen soll, die Opfer sexuellen Missbrauchs und Gewalt geworden sind.

Diese beiden Schlagerstars setzen sich für den guten Zweck ein: Roland Kaiser und Andrea Berg © MAGO / Future Image

Andrea Berg spielt auch eine tragende Rolle beim RTL-Spendenmarathon

Und auch Andrea Berg ist ein passender Gast der Spendengala, so singt die Schlagerikone auch die Hymne „Never Walk Alone“ des diesjährigen RTL-Spendenmarathons zusammen mit Johnny Logan (68) am 18. November. Zudem setzt sich die Sängerin bereits seit Jahren für notleidende Kinder ein. Zu ihrer Teilnahme an der Spendengala äußerte sich die Schlagerqueen bislang noch nicht – drückte dafür aber bereits ihre Freude über den RTL-Spendenmarathon aus: „Wir freuen uns so, dass wir mit dem Song den RTL-Spendenmarathon und damit viele Kinder unterstützen können. Wir wollen damit das Zeichen setzen: Ihr seid nicht alleine“, hieß es von der Künstlerin via Instagram.

Sowohl Roland Kaiser als auch Andrea Berg werden vermutlich auch bei der Spendengala für musikalische Untermalung sorgen. Welche Promis außerdem an der diesjährigen ZDF-Gala teilnehmen, ist bislang noch nicht bekannt, aber eine Position der Show ist und bleibt gleich besetzt: Durch den Abend wird uns wie gewohnt Johannes B. Kerner (57) führen.