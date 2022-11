Florian Silbereisen verliert Quotenduell: ZDF-Traumschiff gegen „Tatort“ chancenlos

Teilen

Florian Silbereisen konnte als „Traumschiff“-Kapitän Max Parger in der Zusatzfolge nur bedingt glänzen - mehr Leute schalteten den Dresden-Tatort im Ersten ein. (Fotomontage) © ZDF/Dirk Bartling & MDR/MadeFor/Marcus Glahn

Florian Silbereisen muss schon wieder eine Niederlage im Quotenduell einstecken - das „Traumschiff“ blieb gegen Quoten-Hit „Tatort“ am Sonntag chancenlos.

Mainz – Das ZDF überraschte mit der Ankündigung, dass das „Traumschiff“ im letzten Jahresdrittel nicht nur zu den jährlichen Feiertagsfolgen, sondern noch ein weiteres Mal im November in See stechen wird. Somit laufen in diesem Jahr erstmals vier Folgen der Kreuzfahrtreihe – traditionell gibt es eine Oster-, Weihnachts- und Neujahrsfolge. Die angekündigte November-Folge wurde am vergangenen Wochenende ausgestrahlt. Für Kapitän Max Parger, alias Florian Silbereisen (41), ging die „Traumschiff“-Reise nach Lappland. Das war allerdings nicht so interessant wie die Geschehnisse in Dresden, wie sich herausstellen sollte.

Die Rede ist von dem Dresden-„Tatort“, der zeitgleich im Ersten zu verfolgen war – es war also das Primetime-Duell der Öffentlich-Rechtlichen. Und Florian Silbereisen musste auch bei diesem Quotenkampf den Kürzeren ziehen, nachdem sich der Showmaster mit seiner Show „Schlager oder N!xxx“ schon am gleichen Wochenende gegen TV-Ikone Thomas Gottschalk (72) und „Wetten, dass..?“ geschlagen geben musste.

„Das Traumschiff: Lappland”: Pekka Nilson (Maria Höfl-Riesch, r.) weist Max Parger (Florian Silbereisen, 2.v.r.), Patrick Steiner (Daniel Fritz, l.) und Mike Bergmann (Tayfun Baydar, 2.v.l.) ins Führen von Hundeschlitten ein. © ZDF / Dirk Bartling

„Tatort“ räumt exzellente Quoten ein und lässt das „Traumschiff“ untergehen

Max Parger und seine Crew hatten tatsächlich keine Chance gegen die „Katz und Maus“-Folge des Sonntags-Krimis. Der „Tatort“ ist und bleibt eine sichere Bank für das Erste und auch bei dieser Folge konnte sich der Sender auf sein Steckenpferd verlassen. Es schalteten zur Primetime 9,25 Millionen Menschen ein, was einen Marktanteil von beachtlichen 29,8 Prozent ergibt. Auch die jüngere Zielgruppe im Alter von 14-49 Jahren sorgte für eine solide Zuschauerzahl – 1,96 Millionen und 25,4 Prozent Marktanteil waren es.

Exzellente Zahlen, die das Erste einräumen konnte – aber auch das ZDF kann sich trotz Niederlage über solide Einschaltquoten freuen. Die „Traumschiff“-Reise nach Lappland musste sich zwar geschlagen geben, konnte aber dennoch mit 6,14 Millionen Zuschauern aufwarten. So kam das ZDF auf 19,8 Prozent Marktanteil und in der jüngeren Zielgruppe schalteten auch 1,0 Millionen Interessierte ein und erreichten so einen Anteil von 13,1 Prozent in dem entsprechenden Markt.

Trotz der Quoten-Niederlage ist und bleibt das „Traumschiff“ ein Quoten-Hit für den Sender und scheint bei seinem neuen Vierer-Konzept bleiben zu wollen. Auch für das kommende Jahr stellt das ZDF vier Folgen in Aussicht.