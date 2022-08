ZDF widmet Schlagerstar Andrea Berg eigene Show

Das ZDF widmet Schlagerstar Andrea Berg eigene Show © Tom Weller/dpa

Sie feiert ihr 30. Bühnenjubiläum: Das ZDF widmet Andrea Berg ihre eigene ZDF-Show. Die Sendung wird kommenden Samstag gezeigt.

Kleinaspach – Sie feiert ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum mit einem großen Open-Air-Konzert in ihrer Wahlheimat Kleinaspach! Das ZDF hat Andrea Berg (56) zu dem besonderen Anlass das riesige Jubiläumskonzert „Giovanni Zarrella präsentiert: 30 Jahre Andrea Berg“ gewidmet, das von Giovanni Zarrella (44) moderiert wird.



In den letzten Jahrzehnten war kaum eine Schlagersängerin in Deutschland, Österreich und der Schweiz so erfolgreich wie die „Ich werde lächeln wenn Du gehst“-Hitmacherin, weshalb ihr bei dem feierlichen Event zahlreiche Künstler auf der Bühne musikalisch gratulierten. Das unterhaltsame Spektakel zum Bühnenjubiläum der gebürtigen Krefelderin war am vergangenen Wochenende in Bergs Wohnort aufgezeichnet worden und wurde zu einer Super-Party. Bei dem großen Open-Air-Konzert feierten und tanzten 12 500 Fans zwei Tage lang vor der Bühne.

In dem kommenden TV-Format werden Duette der brünetten Schönheit mit Stars wie Maite Kelly (42), Beatrice Egli (34), Nino de Angelo (58) und DJ Ötzi (51) zu bewundern sein. Zudem können sich die Zuschauer auf eine echte Premiere freuen, wenn ihr Idol ihre allererste gemeinsame Performance mit Vanessa Mai (30) hat, die die Ehefrau von ihrem Stiefsohn Andreas Ferber (39) ist. Im Rahmen ihres Duetts gaben die Schlager-Königinnen auf der Bühne ihren gemeinsamen Hit „Unendlich“ zum Besten.



Die Fans können sich „Giovanni Zarrella präsentiert: 30 Jahre Andrea Berg“ am Samstag, 06.08.2022 ab 20:15 Uhr im ZDF anschauen.