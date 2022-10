„Bitte nicht fotografieren“: Fans entsetzt über Frauke Ludowigs Füße

Von: Sarah Wolzen

Frauke Ludowigs Füße sorgen wieder einmal für viel Aufsehen in den sozialen Medien (Fotomontage) © picture alliance/dpa | Sven Hoppe & xC.xHardtx/xFuturexImage & Instagram Screenshot: fraukeludowig_official

Frauke Ludowig postet bei Instagram die schönsten Bilder aus ihrem Italien-Urlaub. Doch ihre Fans scheint nur ein Thema wirklich zu interessieren: die Füße der RTL-Moderatorin.

Liebe Leser und Leserinnen, dieser Artikel stammt vom August 2021. Wegen der großen Beliebtheit in den sozialen Medien haben wir ihn für Sie aus dem Archiv geholt.

Umbrien, Italien - Kaum ist der RTL-Star mal im wohlverdienten Urlaub, sorgt sie schon wieder für ordentlich Gesprächsstoff bei ihren Fans. Und das nicht etwa mit ihren berühmt-berüchtigten Moderationen, sondern mit ihren Füßen! Denn Frauke Ludowigs (57) Treter sind wieder einmal in aller Munde.

RTL-Star Frauke Ludowig sorgt mit ihren Füßen für Aufsehen

Frauke Ludowig (alle Infos über die Kultmoderatorin) ist eine der beliebtesten Moderatorinnen Deutschlands. Seit 1990 ist sie für RTL im Einsatz und sorgt mit ihrer charmanten Art bei den Zuschauern für größte Unterhaltung. Es gibt wohl keinen Promi, über den sie in Exclusiv - Das Starmagazin noch nicht berichtet hätte. Von den Zuschauern besonders gefeiert, von den Rosenverteilern umso gefürchteter: Fraukes investigative Fragen beim Großen Wiedersehen am Ende jeder Bachelor-Staffel.

Doch nicht nur im TV weiß die gebürtige Wunstorferin zu überzeugen. Seit einiger Zeit ist Frauke Ludowig auch auf Instagram aktiv, wo sie ihre 338 000 Follower regelmäßig an ihrem fancy Leben teilhaben lässt. Aktuell genießt die Moderatorin La Dolce Vita im Italien-Urlaub. Keine Frage, dass sie ihre Fans auch jetzt mit den schönsten Urlaubsbildern versorgt. Doch statt sich über Sonne, Sandstrand und Frauke im Bikini zu freuen, kennen die nur ein Thema: Frauke Ludowigs Füße!

Frauke Ludowig sorgt mit ihren Füßen für ordentlich Gesprächsstoff © Instagram Screenshot: fraukeludowig_official

Fans warnen Frauke Ludowig: „Bitte nicht fotographieren!“

Hintergrund: im vergangenen Jahr sorgte sie mit einem Schnappschuss für große Schlagzeilen. Von einer Photoshop-Panne, wie man sie z.B. von den Kardashians gewohnt ist, war sogar die Rede. Der Grund waren nicht etwa ihre langen Beine oder der schöne Körper, sondern Fraukes etwas ungewöhnlich geformten Füße. Das Entsetzen der Fans ging so weit, dass sich die Moderatorin zu einer Klarstellung gezwungen sah: „Vielleicht sind es nicht die schönsten. Aber sie gehören zu mir und ich liebe sie, ohne Wenn und Aber!“

Und auch in diesem Sommer zeigt sich die RTL-Ikone wieder im Badeanzug. Doch ihre Fans scheinen nur ein Thema zu kennen. In den sozialen Medien geht es wieder einmal nur um Fraukes Füße. „Bitte aufpassen dass nicht wieder das Zehen Thema aufkommt“, versucht eine Userin noch zu warnen. Doch es ist bereits zu spät. „Bitte nicht den Fehler machen und die Füße fotografieren!“, heißt es in einem Kommentar. „Also Fußmodell kann sie tatsächlich nicht werden“, stellt der Nächste fest, während sich ein weiterer Fan fragt, ob Frauke Ludowig nicht sogar 3 Hände und einen Fuß hat.

Die Moderatorin wird das Ganze wieder einmal mit Humor nehmen. Und egal wie ihre Füße aussehen: für Unterhaltung sorgen kann sie wie kein anderer!

