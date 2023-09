Iris Klein verrät: Sie hat zehn Jahre im Bordell gearbeitet

Von: Melanie Habeck

Mittlerweile hat sich Iris Klein im Reality-TV einen Namen gemacht. Doch bevor die Mutter von Daniela Katzenberger im Fernsehen zu sehen war, hatte sie einen ganz anderen Job.

Köln – In den letzten Monaten hat Iris Klein (56) allen voran mit ihrem Liebesleben von sich reden gemacht. Nach der Trennung von Noch-Ehemann Peter Klein (56) ist die TV-Bekanntheit frisch verliebt: Immer wieder turtelte sie im Netz zuletzt mit ihrem neuen Freund Mr. T. Doch auch beruflich hat die Wahl-Mallorquinerin schon allerhand erlebt: In einem Interview denkt sie nun an eine ganz besondere Phase ihres Lebens zurück.

Besondere Erinnerungen: Iris Klein war in Bordellen als Nageldesignerin tätig

Die Mutter von Daniela Katzenberger (36) hat bekanntlich keine Scheu davor, neue Sachen auszuprobieren. Vor Kurzem lief Iris Klein z. B. das erste Mal als Model im Rahmen der New Yorker Fashion Week über den Laufsteg. In der Sat.1-Show „Volles Haus“ plauderte sie nun über einen anderen Job, der ihr eine ziemlich aufregende Zeit beschert hat. „Ich habe zehn Jahre im Bordell gearbeitet. Ich habe tatsächlich den Job als Nageldesignerin gelernt und bin dann in Bordelle gefahren und habe den Mädels backstage die Nägel und Füße gemacht“, berichtet die 56-Jährige.

Während Iris Klein an diese Zeit zurückdenkt, muss sie schmunzeln. Im Gespräch verrät sie weiter, dass sie nur gute Erinnerung an den Job habe. „Das war ganz witzig. Die Gesprächsthemen waren dann nicht wie im Friseur, sondern waren dann so richtig Kamasutra“, lacht die ehemalige Dschungelcamperin.

Keine Ausnahme? Iris Klein kann sich auch weiteren Modeljob vorstellen

In dem Interview erklärt Iris Klein auch, dass sie durchaus mit dem Gedanken spiele, ihren kürzlichen Ausflug in die Modelwelt noch einmal zu wiederholen. Das nächste Mal wolle sie das große Laufsteg-Abenteuer aber nicht alleine wagen. „Mutter-Tochter Hand in Hand, das könnte ich mir auch vorstellen. Vielleicht nehme ich Daniela nächstes Jahr mit“, schmiedet die Wahl-Mallorquinerin große Pläne.

Iris Kleins Ex musste beruflich gerade einen herben Rückschlag verkraften: So sagte Peter Klein seinen ersten Schlager-Auftritt kurzerhand ab.