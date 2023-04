Zehn Jahre nach ihrer Lotto-Karriere: Das macht Heike Maurer heute

Heike Maurer war die Lottofee im ZDF – bis eine Panne passiert. Danach wurde es um die Moderatorin still, bis zu ihrer „Promi Big Brother“-Teilnahme.

Mallorca – Heike Maurer (69) war 13 Jahre lang in Deutschland als die Lottofee des ZDF bekannt – bis vor 10 Jahren eine Panne in der Live-Sendung passierte. Es war eine Sendung wie jeden Mittwoch: Die Kugeln rollten, die Zahlen wurden verkündet. Erst später fiel der Produktion auf, dass zwei der Kugeln festhingen und gar nicht hätten gezogen werden können, weil sie nicht mitrollten. Durch dieses unfaire Missgeschick wurden die bereits gezogenen Lottozahlen als ungültig erklärt.

Lange war Heike Maurer die Lottofee im ZDF – bis ihr Posten nach einer Panne eingestampft wurde. Heute lebt die 69-Jährige eher zurückgezogen. © IMAGO/Sascha Ditscher; Screenshot/Instagram/heikemaurer_unlimited (Fotomontage)

Zwar waren die festsitzenden Kugeln nicht Maurers Schuld, doch ziemlich bald danach entschied sich das ZDF, die Lottozahlen nicht mehr live im Fernsehen zu ziehen. Heike Maurers Job war damit ab Juli 2013 hinfällig und bis 2021 verschwand sie aus der TV-Welt. Erst vor zwei Jahren tauchte sie wieder auf, als sie an der neunten Staffel von „Promi Big Brother“ auf Sat.1 teilnahm. Dort flog sie allerdings sofort wieder raus und wurde vor dem Hellseher und AstroTV-Moderator Daniel Kreibich nur Vorletzte.

Heike Maurer: Viermal verheiratet, noch immer nicht angekommen

Auch in der Liebe musste Heike Maurer Rückschläge einstecken. Die ehemalige Lottofee war insgesamt viermal verheiratet, doch keine dieser Ehen hielt und heute lebt sie allein auf Mallorca. Ihren ersten Ehemann heiratete sie bereits mit 21 Jahren, „definitiv zu jung“, wie sie heute findet und 2021 den anderen Teilnehmern bei „Promi Big Brother“ erzählte.

Erst bei ihrer zweiten Ehe sei sie richtig verliebt gewesen. Der Mann, den sie mit 30 heiratete, ist der Vater ihrer Tochter, doch auch diese Liebe hielt nicht für immer. Danach heiratete sie den Medienpsychologen Jo Groebel, von dem sie sich in einem beinahe elf Jahre dauernden Rosenkrieg 2008 scheiden ließ. Das Brisante: Der TV-Star soll sie betrogen haben. Wie Heike Maurer erzählte, hatten sie und ihr Mann sich voneinander verabschiedet und er hatte angekündigt, sich schlafen zu legen, während sie im ZDF-Studio war. Dann allerdings rief ihr Ehemann sie versehentlich an und sagte, sie könne schon mal die Pizza bestellen, er wäre gleich da. Der Anruf sollte offenbar an eine Geliebte gehen, nicht an Maurer.

Danach heiratete Heike Maurer ihren vierten Mann Ralf Immel, der sich allerdings von ihr trennte, als er psychisch erkrankte. Die Ehe wurde Anfang 2022 geschieden.