Instagram-Panne bei Iris Klein: Duschfoto zeigt zu viel Haut

Von: Sarah Wolzen

Eigentlich wollte Iris Klein unter der Dusche nur Werbung für Instagram machen. Doch plötzlich zeigt sie mehr als gewollt.

Mallorca – Gerade erst hatten die Wogen um Iris Klein (55) begonnen, sich zu glätten. Nachdem sie, ihr Ex-Peter (55) und dessen vermeintliche Dschungelcamp-Affäre Yvonne Woelke (41) sich in den letzten Wochen eine mediale Schlammschlacht geliefert hatten, war endlich Ruhe eingekehrt bei der 55-Jährigen. Doch jetzt sorgt Iris schon wieder für Aufsehen.

Instagram-Panne: Iris Klein zeigt ungewollt zu viel Haut

In ihrer Instagramstory zeigte sich die Mutter von Daniela Katzenberger (36) unter der Dusche, um Werbung für einen Rasierer zu machen. Eigentlich filmt Iris nur ihr Bein, doch was sie nicht bedenkt ist: die Spiegelung in den Armaturen. Und dort ist ganz klar die Brust der 55-Jährigen zu erkennen. Ups!

Ein Glück für Iris, dass ihre Fans sie sogleich auf das Missgeschick hinweisen! Schnell wird die Instagramstory mit dem ungewollten Bild wieder gelöscht. Anschließend bedankt sich die Mallorca-Auswanderin bei ihren Followern für die Unterstützung.

Iris Klein nimmt ihr kleines Instagram-Malheur mit Humor © Instagram: iris_klein_mama_

Iris Klein nimmt Dusch-Fail mit Humor

„Leute, danke, dass ihr mich gewarnt habt. Da war ja ein Nippelblitzer in der Armatur. Das heißt, ich muss die Story morgen noch mal für euch wiederholen und dann muss ich ja noch mal duschen!“ Na, wenn es weiter nichts ist! Immerhin nimmt Iris den Dusch-Fauxpas mit Humor. Zuletzt hatte sie schließlich noch mit ganz anderen Sorgen zu kämpfen.

Iris Klein – mehr als nur „die Mutter von …“ Iris Klein ist es leid, immer nur als „die Mutter von …“ abgestempelt zu werden. Schließlich blickt die Mutter von Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser selbst auf eine bewegte Karriere im Reality-TV zurück. Das sind die wichtigsten Stationen ihres Show-Lebens: „Big Brother“ (2010), „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ (2013), „Promi Shopping Queen“ (2013), „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ (2020), „Die Festspiele der Reality-Stars – Wer ist die hellste Kerze?“ (2021), „Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand“ (2022).

So ganz scheint der Beef rund um die vermeintliche Dschungelcamp-Affäre jedoch noch nicht vorbei zu sein. Weil sie sie als Lügnerin bezeichnet haben soll, hetzt Iris Klein nun ihre Anwälte auf Yvonne Woelke. Verwendete Quellen: instagram.com/stories/iris_klein_mama_