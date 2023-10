Niemand sollte es sehen: Foto aus alten Zeiten holt Meghan Markle ein

Von: Annemarie Göbbel

Teilen

Ein Retro-Foto von Meghan Markle, zeigt die Herzogin ungewohnt unglamourös. Sie wollte den Schnappschuss „niemals der Welt zeigen“, doch ihrer eigenen Familie benutzt ihn für ihre eigenen Zwecke.

Montecito – Meghan Markle (42) pflegt keinen Kontakt zu ihrem Vater Thomas Markle (79) und ihren Stiefgeschwistern Samantha (58) und Thomas Jr. (57), während sie mit Mutter Doria Ragland (67) ein ausgesprochen gutes Verhältnis zu haben scheint. Immer wieder versuchte die Familie väterlicherseits einen Vorstoß, um über Meghan mediale Aufmerksamkeit zu erlangen. Dabei zeigten sie sich wenig an Meghans Gefühlen interessiert.

Ein unschmeichelhafter Schnappschuss von Meghan Markle geistert durchs Netz

Auf einem Schnappschuss unbekannten Alters gelangte eine äußerst unschmeichelhafte Privataufnahme Meghans bei X (früher bekannt als Twitter), geteilt von der Journalistin Taylor Auerbach in die Öffentlichkeit. Es zeigt die Frau Prinz Harrys (39) in einem weit ausgeschnittenen weißen Hemd, in dessen Kragen eine weiße Serviette gestopft ist und weist auf ein Interview mit der entfremdeten Familie Meghans bei 7newsSpotlight für Channel7 (gehört zum Sender Network Seven und ist in Pyrmont, Australien ansässige) hin.

Meghan Markle: Ihre Verwandlung vom Serien-Star zur Herzogin von Sussex Fotostrecke ansehen

Das Internet vergisst nichts. Die Haare der Herzogin sind nachlässig zusammengebunden, Strähnen fallen ihr ins Gesicht, vor ihr sind zwei halb aufgegessene Platten mit Essen zu sehen, sodass man annehmen kann, Meghan Markle befand sich zu dem Zeitpunkt in einem kleinen engen Restaurant, in dem weder richtig Platz für das Menü noch zum Sitzen war.

Wie kam es zum Bruch zwischen Meghan Markle und ihrem Vater? Kurz vor der Hochzeit von Meghan Markle und Prinz Harry tauchten Paparazzi-Bilder von Thomas Markle auf, von denen sich später herausstellte, dass sie gestellt waren. Markle gab gegenüber The Mail on Sunday zu, Harry diesbezüglich angelogen zu haben. 2019 sprach ein Freund der Herzogin von Sussex gegenüber dem People-Magazin über den Inhalt eines Briefes, den Meghan ihrem Vater geschickt habe. Darin soll Meghan ihren Vater gebeten haben, nicht mehr mit den Medien über sie zu sprechen, was jedoch weitere Interviews seitens Thomas Markles nach sich zog. 2021 gewann Meghan einen Rechtsstreit gegen Mail on Sunday, die Auszüge aus dem privaten Brief an ihren Vater veröffentlicht hatte. Auf der Titelseite musste sich die Zeitung daraufhin bei der Herzogin von Sussex öffentlich entschuldigen. „Nach einer Anhörung am 19. und 20. Januar 2021 und einer weiteren Anhörung am 5. Mai 2021 hat das Gericht ein Urteil zugunsten der Herzogin von Sussex in ihrer Klage wegen Urheberrechtsverletzung gefällt. Das Gericht stellte fest, dass Associated Newspapers ihr Urheberrecht durch die Veröffentlichung von Auszügen ihres handgeschriebenen Briefes an ihren Vater in ,The Mail on Sunday‘ und auf ,Mail Online‘ verletzt hat“, heißt es in der Entschuldigung.

Meghan Markle hätte das Bild vermutlich nicht freigegeben

Immer wieder versucht Meghan Markles Familie um Vater Thomas Markle aufs Meghans Kosten in die Medien zu gelangen. Das Bild links zeigt ihn während eines Interviews mit Channel 5. (Fotomontage) © picture alliance/dpa/Alaska TV/Channel 5 | - & Evan Agostini/dpa

Alles wirkt schäbig und so wundert es nicht, dass die Fans die Szenerie sofort richtig einordneten. „Unterste Klasse“, schreibt ein User. „Wer steckt die Serviette denn bitte in sein Oberteil?“. Schnell sind die Befürworter der Herzogin auf Verteidigungskurs: „Es ist so peinlich, dass ihr Thomas und Samantha Markle Sendezeit gebt. Sie sind offensichtlich nur geldgierige Gauner“.

Schnell war klar, dass das letzte Interview der Familie im Showformat auf Kosten der Herzogin von Sussex beworben werden sollte. Denn Auerbach teilt das Foto mit dem Hinweis: „Ein Foto, das Meghan nie der Welt zeigen wollte“. Die Show, die im April dieses Jahres ausgestrahlt wurde, zeigte laut Express mehrere unveröffentlichte Fotos der Zweifachmama. Im Trailer sagte Meghans Halbschwester Samantha: „Ohne Papa wäre sie immer noch Kellnerin.“ Die Beziehung zum Prinzen wurde als „giftige Beziehung“ bezeichnet.

Ein billiger Racheakt, wie sich herausstellte: Herzogin Meghan wurde von ihrer Halbschwester Samantha Markle (58) beschuldigt, „böswillige Lügen“ über ihre Verwandten verbreitet zu haben. Ein Gericht in Florida hatte im März 2023 entschied, dass ihre Verleumdungsklage abgewiesen wurde. Kein Wunder, dass Meghan Vater Markle weiterhin nicht gestattet, ihre Kinder zu sehen. Verwendete Quellen: express.co.uk, foxnews.com, people.com, dailymail.com, tmz.com, itv.com