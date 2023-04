Neues Ranking: Helene Fischer ist nicht mehr die erfolgreichste deutsche Sängerin aller Zeiten

Von: Lisa Klugmayer

Während sich Helene Fischer von ihrer Tour-Verletzung erholt, schnappt sich eine andere den Titel „erfolgreichste deutsche Sängerin aller Zeiten“. Die Schlager-Konkurrenz schläft nicht.

München – Ausverkaufte Rekord-Konzerte, Musikpreise oder unzählige Nummer-Eins-Hits: Helene Fischer (38) hat eigentlich schon alles erreicht, was man in Deutschland als Künstler erreichen kann. Ihren Status als Schlager-Queen ist die jetzt trotzdem los.

Neues Ranking: Helene Fischer ist nicht mehr die erfolgreichste deutsche Sängerin aller Zeiten

Eigentlich sollte Helene Fischer gerade auf Tour sein. Doch aufgrund einer Rippenfraktur beim Training musste sie ihre Tour verschieben. Tourauftakt ist jetzt nicht in Bremen, sondern am 11.04. in Hamburg. Während Helene Fischer damit beschäftigt ist, so schnell wie möglich wieder gesund zu werden, schnappt sich eine andere ihren Titel.

Denn, wie die Website popkultur.de ermittelte, ist „die erfolgreichste deutsche Sängerin aller Zeiten“ nicht mehr Helene Fischer, sondern Vicky Leandros (70). Das dürfte den ein oder anderen überraschen, wenn man sich die Zahlen anschaut, sprechen diese für sich.

Keine ist so erfolgreich wie sie: Vicky Leadros bricht Rekorde

Vicky Leandros verkaufte über 55 Millionen Tonträger weltweit, außerdem nahm die insgesamt 500 Alben auf, Dutzende davon wurden mit Gold und Platin ausgezeichnet. „Après toi“, womit sie 1972 den Grand Prix Eurovision gewann, verkaufte sich über 7,8 Millionen Mal und wurde in insgesamt sieben Sprachen aufgenommen. Vicky Leandros bricht damit alle Rekorde und ist damit zu Recht „die erfolgreichste deutsche Sängerin aller Zeiten“.

Harte Zeiten für Helene Fischer. Oliver Pocher macht es da auch nicht besser: Wegen einer Rippenfraktur musste Helene Fischer ihren Tourstart verschieben. Doch Oliver Pocher glaubt nicht, dass Helene Fischer wirklich verletzt ist. Verwendete Quellen: popkultur.de, universal-music.de/vicky-leandros/biografie