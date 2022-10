„Zeitpunkt ist gekommen“: Cathy Hummels bestätigt die Trennung von Mats

Erstes offizielles Statement

Gerüchte, Andeutungen, andere Flirts: Dass die Beziehung von Cathy Hummels und Mats vorbei ist, ist inoffiziell schon seit Monaten bekannt. Nun spricht die Moderatorin erstmals öffentlich über das Scheitern ihrer Ehe.

Berlin - Mats und Cathy Hummels haben sich getrennt. Das dürfte Fans jetzt nicht sonderlich überraschen, immerhin gibt es schon seit Monaten Gerüchte, dass der Fußballer und die Moderatorin nicht mehr zusammen sind. Allerdings wurde das von beiden nie offiziell bestätigt. Jetzt setzt Cathy Hummels den Gerüchten ein Ende.

Mats und Cathy Hummels: Trennungsgerüchte gibt es schon lange

Erste Spekulatioen über die Trennung von Mats und Cathy Hummels gab es bereits vor Monaten. Man sah die beiden nur noch selten in der Öffentlichkeit, Mats soll sogar schon etliche Kurzbeziehungen mit verschiedenen Frauen gehabt haben. Doch spätestens als Cathy Hummels vor wenigen Tagen auf Instagram verraten hat, dass sie ihren Ehering zerlegt hat, war Fans klar, dass sie nicht mehr zusammen sind.

Doch sowohl Mats als auch Cathy Hummels haben sich nie offiziell dazu geäußert - auch, wenn es bereits Andeutungen gab. In einem BUNTE-Interview im Juli meinte die Moderatorin: „Ich habe meinen Mann sehr geliebt und wollte mich um alles immer perfekt kümmern, aber das ging so nicht weiter“. Kein Ex vor dem Mann und das Wort „Trennung“ hat sie auch nie erwähnt - bis jetzt.

Jetzt offiziell: Cathy Hummels bestätigt die Trennung von Mats

Nun - kurz vor dem Start ihrer Doku „Cathy Hummels - Alles auf Anfang“ - bestätigt Cathy Hummels die Trennung mit Mats nun offiziell. „Ich habe lange überlegt, wann und ob ich öffentlich etwas zur Trennung sagen soll. Jetzt fühlt es sich richtig an, und der Zeitpunkt ist gekommen“, so die Moderatorin gegenüber der Deutschen Presseagentur.

Ihre gescheiterte Ehe wird wohl auch eine große Rolle in der Doku spielen. RTLzwei beschreibt das Projekt nämlich so: „Lange hat ‚Kampf der Realitystars‘-Moderatorin Cathy Hummels die Gerüchteküche brodeln lassen. Jetzt bricht sie ihr Schweigen: die Trennung von Ehemann Mats Hummels, der Spagat zwischen Arbeitswelt und Mutterrolle sowie den Umgang mit ihren Depressionen.“

Cathy Hummels ist schon lange nicht mehr nur „die Frau von“, sondern hat sich auch als Influencerin im Netz einen Namen gemacht. Auf Instagram setzt sich die Moderatorin auch gegen Bodyshaming im Netz ein. Doch für ihr neuestes Foto hagelt es Kritik für Cathy Hummels. Der Vorwurf: Doppelmoral. Verwendete Quellen: dpa, Bunte

