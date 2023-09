Wiesn-Ärger für Richard Lugner: Jetzt storniert Mörtel sogar seinen Zelt-Tisch

Teilen

Richard Lugner wollte auf dem Oktoberfest für seine TV-Show filmen. Doch im Traditionszelt Hacker erhielt er eine Absage.

München – In der bayerischen Hauptstadt herrscht seit einigen Tagen Ausnahmestimmung, denn beim jährlichen Oktoberfest geben sich bekanntermaßen zahlreiche Promis die Klinke in die Hand. Auch der österreichische Baumeister Richard Lugner (90) reiste zu diesem Anlass nach München, um es in Begleitung seiner weiblichen Entourage auf der Wiesn mal wieder so richtig krachen zu lassen. Im Festzelt Hacker wurde „Mörtel“ jedoch überraschend vor eine ungeahnte Hürde gestellt, die ihn letztendlich sogar dazu veranlasste, seinen Tisch in dem Traditionsetablissement zu stornieren.

Richard Lugner darf auf der Wiesn nicht wie erhofft für seine TV-Show filmen

Gemeinsam mit seiner Ex-Freundin „Täubchen“ (44) und seiner früheren Ehefrau Christina (58), genannt „Mausi“, begab sich Richard Lugner ins Festzelt Hacker, wo er wie jedes Jahr einen Tisch reserviert hatte. Im Gespräch mit der österreichischen Zeitung „Heute“ verriet der Geschäftsmann, weshalb er diesen jedoch kurzerhand wieder stornierte.

Fürst Albert, Uschi Glas & Nino de Angelo: Diese Promis lassen es auf dem Oktoberfest krachen Fotostrecke ansehen

„Ich bin ja hier, um mit Täubchen, Mausi und zwei bayrischen Damen für meine ATV-Show zu drehen. Das hat man mir allerdings nicht erlaubt, da der bayrische Rundfunk eine Exklusiverlaubnis hat“, erklärte Lugner die Absage.

Dieses Jahr wird Richard Lugner nicht wie gewohnt im Festzelt Hacker feiern

Dass er im Traditionszelt Hacker keine Drehgenehmigung erhielt, war für Richard Lugner verständlicherweise eine herbe Enttäuschung. Er erzählt weiter: „Ich habe meinen Tisch gleich wieder storniert, obwohl ich eigentlich jedes Jahr aufgefordert werde, im Hacker-Zelt den Radetzky-Marsch zu dirigieren.“

Für Richard Lugner begann der Oktoberfest-Ausflug mit einer Enttäuschung: Weil man ihm keine Drehgenehmigung erteilte, musste der Baulöwe mitsamt weiblicher Begleitung umdisponieren © Daniel Scharinger/Imago

Die gute Stimmung will sich der rüstige Reality-Star dennoch nicht verderben lassen. „Ich bin ja jedes Jahr auf der Wiesn und die Stimmung ist auch heuer wieder ausgezeichnet“, gibt er sich optimistisch. Seinen Oktoberfest-Ausflug verbrachte Lugner übrigens letzten Endes im Käfer-Zelt. Auf der Theresienwiese tummeln sich auch andere Promis: So verriet Cathy Hummels (35) jüngst, dass ihr Sohn (5) sehr hohe Oktoberfest-Ansprüche habe – dementsprechend viel Geld müsse sie mitnehmen. Verwendete Quellen: Heute.at