„Wirklich spontan“: Nach Mitternacht sang plötzlich Schlager-Star im Oktoberfest-Zelt

Von: Armin T. Linder

Das ist echte Liebe zur Wiesn und zur Musik! Ein Schlager-Star enterte weit nach Mitternacht die Bühne eines Oktoberfest-Zelts – und das „wirklich spontan“.

München – Die Wiesn wurde Patrick Lindner förmlich in die Wiege gelegt: Der heutige Schlager-Star kam am 27. September 1960 in München zur Welt, genau zur Oktoberfest-Zeit. Auch jetzt, Jahrzehnte später, zählt der Besuch der Theresienwiese – neben dem TSV 1860 München – noch zu seinen großen Leidenschaften. So sehr, dass er sogar seinen Geburtstag dort feiert.

Schlager-Star Patrick Lindner tritt zwei Abende in Folge auf Oktoberfest auf – einmal ganz spontan

Am Mittwoch, 27. September lud er Freunde und Bekannte ins Weinzelt und krönte seine eigene Feier auch noch, indem er selbst die Bühne dort enterte (wir berichteten) und fürs ganze Zelt sang. Verblüffend: Am Tag danach war Patrick Lindner schon wieder auf dem Oktoberfest – und er trat erneut auf! Diesmal allerdings zu später Stunde, nur für einen Song, und das komplett spontan.

Am Mittwoch sang Patrick Lindner bei seinem Geburtstag im Weinzelt (Foto). Eine Nacht später trat er noch mal im Käfer-Zelt auf (siehe Video oben) © Agency People Image/Manuel Tilgner

Nur ein Song: Patrick Lindner mit Spaß-Auftritt im Käfer-Zelt auf der Wiesn

Patrick Lindner war mit einer Gruppe unterwegs, darunter befand sich auch der mit ihm befreundete Fotograf Wolfgang Breiteneicher. Sie seien erst im Marstall gewesen, berichtet dieser gegenüber tz.de, danach ging‘s noch auf einen Absacker ins Käfer-Zelt. „Patrick kannte die Band, und plötzlich hat er gesungen.“ Um 20 nach zwölf oder um halb eins gar sei das gewesen und „wirklich spontan“. Nur für einen einzigen Song: Patrick Lindner gab mit der Band zusammen „Griechischer Wein“ von Udo Jürgens zum Besten.

Breiteneicher filmte einen Teil des Auftritts (siehe Video oben). Der Clip dokumentiert die Liebe zur Musik des 63-jährigen Patrick Lindner. Denn wie sonst wäre es zu erklären, dass er mitten in der Nacht einfach spontan zum Mikro greift? Der Schlager-Star teilte das Video auch in seiner Instagram-Story, es scheint ihm also Spaß gemacht zu haben. Es ist nicht der erste Überraschungsauftritt eines Schlager-Stars auf der Wiesn 2023: Andreas Gabalier sang am ersten Tag im Schottenhamel-Zelt, zwei Legenden gaben sich bei Regine Sixt die Ehre. Und eine Versicherung holte einen Mallorca-Schlagerbarden auf die Wiesn. (lin)