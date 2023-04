„Größter Schwachsinn“: Michelle entsetzt, weil „Tagesschau“ das Wort „Mutter“ zensierte

Ist „Mutter“ ein diskriminierender Begriff? In einem „Tagesschau“-Artikel verzichtete die ARD jüngst auf das Wort – und zog damit unter anderem den Zorn von Schlagerstar Michelle auf sich.

Köln – Die deutsche Sprache erlebt derzeit einen gewaltigen Wandel – doch der kommt bei Teilen der Bevölkerung gar nicht gut. Das liegt mitunter daran, dass manch ein Bundesbürger nicht genau nachvollziehen kann, warum bestimmte Begriffe plötzlich tabu sind. Nachdem die „Tagesschau“-Redaktion nun auch beim Wort „Mutter“ den Rotstift ansetzte, kochten die Gemüter über. Auch bei Schlagerstar und Dreifach-Mama Michelle (51).

Problematischer Begriff? „Tagesschau“ ersetzt „Mutter“ mit „entbindender“ Person

Kann „Mutter“ – je nach Kontext – ein problematischer Begriff sein? Was nach einer irrwitzigen Frage klingt, hat einen nicht ganz unerheblichen Hintergrund: In einem „Tagesschau“-Artikel, der über den vom Familienministerium geplanten, gesetzlichen Sonderurlaub für Väter kurz nach der Geburt des Kindes berichtete, strich man das Wort prompt. „Der Partner oder die Partnerin der entbindenden Person soll künftig zwei Wochen nach der Geburt freigestellt werden“, hieß es in besagtem Artikel, der am Samstag (1. April) online ging.

Um einen Aprilscherz handelt es sich dabei allerdings keineswegs. Statt „Mutter“ verwendete die zuständige ARD-Redaktion „entbindende Person“, „um niemanden zu diskriminieren“, wie man bild.de auf Nachfrage mitteilte. Wenig später wurde der Artikel dann aber überarbeitet: Statt von „entbindenden“ und „gebärenden Personen“ war wieder von „Müttern“ die Rede.

Was ist die „Familienstartzeit“? Der Gesetzesentwurf des Familienministeriums – auch als „Familienstartzeit“ bekannt – sieht vor, dass unmittelbar nach der Geburt eines Kindes auch der oder die Partnerin der Mutter zwei Wochen bezahlt freinehmen können. Bislang musste dafür Urlaub eingereicht oder Elternzeit beantragt werden.

Schlagerstar Michelle kritisiert „Tagesschau“-Artikel – auch andere Promis zeigen Kante

Verständnis für diese Änderung sucht man bei vielen Deutschen wohl vergebens. Auch Schlagergröße Michelle, die selbst dreifache Mutter ist, kann nicht verstehen, was an dem Begriff „Mutter“ diskriminierend sein soll: „Selten fehlen mir die Worte, aber das ist wirklich der größte Schwachsinn, den ich je gehört habe“, bezog die 51-Jährige bei bild.de eindeutig Stellung. Sie sei „stolz darauf, eine Mutter zu sein“ und glaube, dass die „Mehrheit“ der Bundesbürger eine derartige Sprach-Streichung nicht nachvollziehen könne.

Michelle reicht's: Weil die „Tagesschau" das Wort „Mutter" strich, bezieht die Schlagersängerin in der anhaltenden Diskussion um den Sprachwandel eine eindeutige Position

Auch andere prominente Damen meldeten sich zu Wort, darunter Entertainerin Désirée Nick (66; „Ich empfinde es als Privileg, dass ich eine Frau und Mutter bin“) oder Moderatorin Birgit Schrowange (64; „Ich bin Mutter und möchte nicht als entbindende oder gebärende Person betitelt werden.“). Zuvor hatte sich bereits der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (56) bei Twitter über den „Woke-Wahn (…) der ARD“ echauffiert.

Ärgern mussten sich zuletzt auch viele Schlagerfans – allerdings aus einem ganz anderen Grund: Weil Helene Fischer (38) verletzungsbedingt Konzerte verschieben musste, forderten sie, die Sängerin solle künftig auf „Zirkusnummern" verzichten. Verwendete Quellen: tagesschau.de, bild.de, twitter.com