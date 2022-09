Funkstille: Hat Laura die Freundschaft zwischen Pietro Lombardi und Stefano Zarrella zerstört?

Eigentlich waren Pietro Lombardi und Stefano Zarrella richtig dicke Freunde. Doch seit einiger Zeit sieht man die beiden plötzlich nicht mehr miteinander. Was steckt dahinter?

Köln - „Wir sind Brüder“, sagte Pietro Lombardi (30) noch vor rund einem Jahr über seinen Kumpel Stefano Zarrella (31). Die beiden verband eine besonders innige Freundschaft. Der DSDS-Sänger und der kleine Bruder von Schlagerstar Giovanni Zarrella haben sogar schon einige Projekte zusammen umgesetzt.

Indizien häufen sich - haben Pietro und Stefano derzeit keinen Kontakt?

Immer wieder sah man die beiden gemeinsam in den sozialen Netzwerken. So war Pietro Lombardi beispielsweise gern gesehener Gast in Stefano Zarrellas Koch-Tutorials auf Instagram. Seit dem 17. August haben die beiden Kumpel allerdings kein gemeinsames Video mehr veröffentlicht. Vielleicht liegt es daran, dass Pietro einfach weniger Zeit hat - immerhin ist seine Freundin Laura (26) schwanger und will in Kürze zu ihrem Liebsten ziehen.

Das erklärt allerdings nicht, warum Stefano Zarrella und dessen Freundin, GNTM-Kandidatin Romina Palm (23), nicht zu Pietro und Lauras Babyparty erschienen sind. Die beiden Netzstars sind zwar aktuell im Italien-Urlaub, doch auch nach öffentlichen Glückwünschen des Paares an die werdenden Eltern kann man lange suchen.

Stress wegen Laura? Zwischen Pietro und Stefano scheint Funkstille zu herrschen

Zudem folgen Romina und Stefano Laura nicht mehr bei Instagram und die Influencerin dem Paar ebenfalls nicht. Haben die Paare sich etwa verkracht? Laura Maria deutete vor einigen Tagen in ihrer Instagram-Story bereits an, dass sie sich mit manchen Freunden auseinander gelebt habe, seit sie mit Pietro zusammen sei. Mehr dazu gibt es im Video.

Nicht nur mit Stefano Zarrella scheint der DSDS-Star derzeit Stress zu haben. Auch mit seiner Exfrau Sarah Engels zoffte sich Pietro Lombardi - und das ganz öffentlich!