Zickenkrieg: Julian F.M. Stoeckel attackiert Riccardo Simonetti

Influencer Riccardo Simonetti macht sich im Netz gegen Bodyshaming stark. Sein Kollege Julian FM Stoeckel kann das allerdings kaum ernst nehmen und bringt das auch klar zum Ausdruck © IMAGO / Eventpress & IMAGO / Future Image

Riccardo Simonetti postete auf Instagram über „Body Positivity“. Doch Kollege Julian F.M. Stockel kritisiert seine Beiträge.

Berlin - Entertainer Julian F.M. Stoeckel (36) lässt kein gutes Haar an Riccardo Simonetti (30). Auf Instagram postete Riccardo Simonetti vor kurzem ein Bild von sich in einem Kleid, auf dem sein Rücken frei zu sehen war. Doch sein Körper wurde daraufhin von einem Follower kritisiert, welcher von „Speckrollen am Rücken“ schrieb. Das ließ der 30-Jährige nicht so auf sich sitzen und postete über „Body Positivity“. Doch in einem Interview mit RTL teilte daraufhin Julian F.M. Stoeckel gegen den Influencer aus.

In seinem Instagram-Beitrag schreibt Riccardo Simonetti: „Instagram ist voll von vermeintlich perfekten Körpern und Menschen, die jede Mahlzeit posten. Mich persönlich setzt das eher unter Druck...“ Außerdem fügt er als Reaktion auf den Kommentar seines Followers hinzu: „Völlig egal, ob man ’Speckrollen‘ hat oder nicht – niemand hat es verdient, auf so eine Art beurteilt zu werden. Und selbst wenn es die Person nicht als schlimm empfinden würde, so etwas über sich zu lesen, weiß man nicht, wie es bei jemand anderem aussieht. Eigentlich sollte das ja mit einem guten Grundmaß an Empathie zu verstehen sein.“

Julian F.M. Stoeckel stellt sich die Frage: „Warum?“

Stoeckel verrät gegenüber RTL, warum er den Post von seinem Kollegen nicht ernst nimmt: „Riccardo Simonetti leidet entweder ständig, jammert, wie böse die Welt mit ihm umgeht oder macht sich Sorgen um seine Locken… Nun verstört ihn der Körperkult und die Instagram-Schönheitsideale. Warum?“ Außerdem ist ehemalige Dschungelcamper der Meinung, dass Menschen nicht immer schönen Influencern auf Social Media nacheifern, und zieht einen Vergleich: „Dann müsste ja jeder VW beim Anblick eines Rolls-Royce eine Sinnkrise bekommen.“ Er fände es gut, wenn Riccardo Simonetti seine Bekanntheit für mehr humoristische Unterhaltung einsetzten würde: „Das würde ihm nicht schaden.“ Verwendete Quellen: Instagram / riccardosimonetti; rtl.de