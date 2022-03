Zico von „Bachelorette“ bekommt Hauptrolle bei „Köln 50667“

Teilen

Zico Banach macht den „Bachelor in Paradise“-Cast komplett © TVNOW

Bei „Köln 50667“ taucht demnächst ein neues Gesicht auf! Der ehemalige „Bachelorette“-Kandidat Zico versucht sein Glück als Scripted-Reality-Darsteller

Köln – Zico Banach (30) versuchte erfolglos, das Herz von „Bachelorette“ Maxime Herbord (27) zu gewinnen. In der Sendung „Bachelor in Paradise“ trat er erneut als Kandidat an. Doch auch dort ging Zico am Ende leer aus. Bevor er sich selbst für die Rolle des „Bachelors“ bewirbt, wechselt der als Macho bekannte Star lieber ins halbfiktive Genre. Wie unter anderem BILD berichtet, tritt Zico nämlich bald als Schauspieler in der Scripted-Reality-Sendung „Köln 50667“ auf.

Offenbar wurde der Frauenschwarm am Set der Show gesichtet. Wie die Zeitung weiter berichtet, steht Zico bereits seit einer Weile für RTL II vor der Kamera. Ausgestrahlt wird die erste „Köln 50667“-Episode mit ihm allerdings erst am 16. März. Ob der Schürzenjäger in seiner neuen Rolle überzeugen wird? Immerhin ist es für ihn das erste Engagement als Schauspieler.

Zico Banach wird die „Köln 50667“-Welt in der Rolle des Carlo unsicher machen

Der zuständige Sender hat bereits einige Infos zu Zico Banachs Rolle herausgegeben. Er spielt Carlos, den Ex-Freund von Meike (dargestellt von Pia Tillmann). Carlos ist außerdem der Vater ihrer Tochter Lisa. Die hat keine Ahnung, wer ihr Vater ist und dachte bis vor kurzem noch, dass Meike ihre Cousine ist. Ein echtes Seifenoper-Drama, wie es im Buche steht also.

Das Wiedersehen in Köln löst bei Pia und Carlo natürlich ein echtes Gefühlschaos aus. Die beiden haben sich ewig nicht mehr gesehen und müssen viel wieder aufholen. Zico Banach selbst kann das Gefühl seiner Serientochter sicherlich gut nachvollziehen. Er selbst war erst neun Monate alt, als sein Vater Maurice „Mucki“ Banach im Alter von nur 24 Jahren bei einem Autounfall starb. Mucki war Fußballprofi und spielte für den 1. FC Köln in der Bundesliga.