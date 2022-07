„Absolutes Traumpaar“: Fans feiern erstes Paar-Foto von Bachelorette-Kandidat Zico und Pia

Teilen

Jetzt ist es richtig offiziell! © Instagram/Pia Tillmann

Endlich gibt es ein Pärchen-Foto von den „Köln 50667“-Stars Zico Banach und Pia Tillmann. Auf Instagram lassen sie die Fans an ihrem Liebesglück teilhaben.

Zwischen diesen beiden hat es ordentlich gefunkt! Am Set von „Köln 50667“ lernten sich Reality-Star Zico Banach (31) und Schauspielerin Pia Tillmann (34) kennen und lieben. Seitdem sind die beiden Turteltauben unzertrennlich. „Ich bin unfassbar froh, dass wir uns begegnet sind“, schwärmte das Model vergangenen Monat gegenüber Promiflash. Die beiden TV-Darsteller hätten sich demnach auf Anhieb verstanden und gemerkt, wie gut sie zueinander passen.

Nun begeistern Zico und Pia ihre Fans mit einem ersten Pärchen-Foto. Gerade befinden sich die beiden im Urlaub auf Fuerteventura und lassen sich dort mit ordentlich Sonnenschein verwöhnen. Auf Instagram posierten sie für einen süßen Schnappschuss, der am Strand aufgenommen wurde. Zico trägt seine Pia huckepack und die beiden strahlen förmlich um die Wette, während im Hintergrund das Meer zu sehen ist. In der Bildunterschrift neckte der Ex-Bachelorette-Kandidat seine Freundin liebevoll: „Es ist ein Match! Der verrückte Frosch und ich. Wenn du Langnese-Cover auf Wish bestellst…“ Dazu fügte er Hashtags wie „Genieße das Leben“, „Urlaub“ oder „Entspannung“. Eine Sache ist jedenfalls klar: Zico und Pia haben jede Menge Spaß zusammen!

Diese Bachelorette-Boys freuen sich über das Liebesglück von Zico Banach

Die Fans reagierten völlig aus dem Häuschen über das romantische Couple-Foto. Die Kommentarspalte wurde förmlich geflutet mit Herz-Emojis und begeisterten Worten. „Wünsche euch ganz, ganz viel Glück. Ihr passt mega zusammen!“, freute sich ein Follower über das Liebesglück der TV-Stars. Ein weiterer schwärmte: „Schönes Bild von euch beiden! Da haben sich zwei nicht gesucht, aber gefunden.“ Wieder andere hinterließen Kommentare wie „Absolutes Traumpaar ihr 2“, „Ihr seid super süß“ und „Man merkt, ihr tut euch beiden so gut“.

Auch die früheren Bachelorette-Kandidaten Dennis Felber (23), Raphael Fasching (24) und Jonathan Steinig (26) drückten ihre Freude über das Liebesglück von Zico und Pia aus. Letztere buhlten ebenso wie Zico 2021 um das Herz von Junggesellin Maxime Herbord (27). Noch im selben Jahr versuchte der Charmeur sein Glück bei „Bachelor in Paradise“, doch seine Mrs. Right sollte er abseits einer Dating-Show finden.