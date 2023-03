Zico in Trauer: Erstochener Mann auf Kirmes war sein Kindheitsfreund

Teilen

„Köln 50667“-Star Zico Banach zeigt sich außer sich vor Trauer: Sein Kindheitsfreund wurde auf einer Kirmes in Münster erstochen.

Zico Banach (32) ist am Boden zerstört! Der Ex-Bachelorette-Teilnehmer trauert um einen guten Freund, der auf brutale Weise ermordet wurde. „Wie kann man einem Menschen und seiner Familie so etwas antun? Ich verstehe es einfach nicht und werde es auch niemals verstehen“, schüttet der Reality-Star den Instagram-Usern sein Herz aus. Mit dem getöteten Mark D. hatte Zico ein besonderes Verhältnis. „Wir waren Kindheitsfreunde und haben jedes Wochenende und die Schulferien gemeinsam unsere Zeit auf dem Campingplatz verbracht“, erzählt er in seiner Story. Umso mehr nimmt ihn der erschütternde Verlust mit.

Der erst 31-jährige Mark D. wollte am Samstag auf einer Kirmes in Münster einen Streit zwischen zwei anderen Männern schlichten. Seine Zivilcourage kam den Familienvater allerdings teuer zu stehen: Einer der Männer ging mit einem Messer auf ihn los und traf ihn mitten ins Herz. Trotz Wiederbelebungsmaßnahmen verblutete Mark D. noch vor Ort. Der Täter und sein Begleiter flohen vom Tatort, die Polizei bittet um Hinweise.

Zico Banach: Der Täter soll seine gerechte Strafe erhalten

Selbst für Außenstehende ist der brutale Mord kaum zu fassen. Noch schlimmer ist es für Zico Banach, der schließlich eng mit dem Opfer befreundet war und ihn von klein auf kannte. „Ruhe in Frieden mein Lieber [...]. Ich bin in Gedanken bei deiner Familie und wünsche euch ganz viel Kraft“, schreibt der „Köln 50667“-Darsteller.

„Köln 50667“-Star Zico Banach ist völlig außer sich: Sein Kindheitsfreund wurde auf einer Kirmes in Münster erstochen. Auf Instagram bekundet er seine Trauer. (Fotomontage) © dpa/David Poggemann & Instagram/zicoriccardo

Zico hofft, dass der Täter für seine abscheuliche Tat hinter Gittern landet. „Ich wünsche mir einfach nur, dass der Täter schnell gefunden wird und seine gerechte Strafe dafür bekommt“, fügt er hinzu. Laut der Polizei handelt es sich bei dem Täter um einen 1,70 Meter großen Mann zwischen 16 und 21 Jahren. Er trug eine hellgraue Jogginghose sowie einen hellgrauen Kapuzenpulli und weiße Sneaker. Zeugen sollen sich unter der Nummer 0251 275-0 bei der Polizei Münster melden.