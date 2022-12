„Zieh dich nicht so oft aus im Fernsehen!“ Amira Pocher macht Oliver wegen seiner Figur fertig

Von: Claire Weiss

Oliver Pocher hat sich in den letzten Jahren ein kleines Wohlstandsbäuchlein angefuttert. Der Comedian fühlt sich mit seinen neuen Rundungen wohl. Ehefrau Amira hingegen scheinen die extra Pfunde weniger zu gefallen.

Köln - Normalerweise lästern Amira (30) und Oliver Pocher (44) in ihrem Podimo-Podcast über andere deutsche Promis und Influencer. In der Weihnachtsfolge trifft es aber ausnahmsweise mal nicht Sarah Harrison, Anne Wünsche und Co. Amira Pocher teilt ausgerechnet gegen ihren eigenen Ehemann aus!

Fies: Amira Pocher teilt im Podcast gegen Oliver aus

Alles fängt damit an, dass Oliver Pocher bei der Podcast-Aufnahme Cola trinkt. „Warum trinkst du denn schon wieder so was?“, fragt Amira in vorwurfsvollem Ton. Der Comedian scheint kurz fassungslos, immerhin hat seine Frau das gleiche Getränk vor sich stehen. „Ich kanns mir erlauben, ich hab heute Sport gemacht!“, erklärt die 30-Jährige.

Doch da hört die Moderatorin noch nicht auf. Sie beklagt sich, dass ihr Ehemann immer heimlich ihre Snacks weg esse. Erst vor kurzem habe er allein eine Packung Lebkuchen verputzt und dann beim Abendessen verkündet, dass er keinen Hunger habe. „Und ich wunder mich immer: Woher kommt der Bauch?“, lacht Amira über ihren Oli.

Wie alles begann Amira Pocher lernte ihren Ehemann und Vater ihrer zwei Kinder, Oliver Pocher über die Dating-Plattform Tinder kennen. Doch der hatte damals gar „keinen Bock“ auf was Ernstes. „Den kriege ich schon“, zeigte sich Amira trotzdem hartnäckig. Zu dieser Zeit sei Oliver Pocher aber ständig von anderen Frauen angebaggert worden. Amiras Erklärung: Er war noch „10 Kilo weniger“ und „6 Jahre jünger“. Seit 2016 sind sie offiziell ein Paar. Doch zweieinhalb Jahre hielten sie ihre Beziehung aus der Öffentlichkeit heraus. Heute ist das Paar verheiratet und hat zwei gemeinsame Söhne.

Schämt sich Amira Pocher für ihren Mann?

Der will sich das nicht gefallen lassen. „Ich hab ne relativ normale Figur!“, besteht der 44-Jährige. Doch Amira Pocher stellt ihn bloß: „Du ziehst gerade deinen Bauch ein!“ Sie spricht sogar davon, dass Oliver schon eine richtige „Kugel“ habe. „Hätte ich dich so kennengelernt, wäre das ja nicht schlimm“, beklagt sie sich. Scheinbar ist sie enttäuscht, dass ihr Mann sich so gehenlässt, seit sie zusammen sind.

Oliver Pocher entgegnet, dass er sich wohl in seiner Haut fühle. Und darauf kommt es doch schließlich an, oder nicht? Amira scheint das jedoch nicht zu reichen. „Ja, aber dann zieh dich nicht so oft aus im Fernsehen, das würd schon helfen!“, verlangt sie. Ist es ihr etwa peinlich, dass ihr Mann seine Rundungen so öffentlich zur Schau stellt? Oliver Pocher zumindest ist überzeugt: „Das ist aber mein Job!“

Amira ist allerdings nicht die einzige, die gegen den Comedian austeilt. Auch auf Instagram muss er einiges einstecken. Fans dissen Oliver Pocher wegen dessen Bauch. Verwendete Quellen: Podimo/Die Pochers