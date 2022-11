„Zieh dir was an“: Danni Büchner lacht über Tochter Joelina, weil sie mit offener Hose und BH posiert

Joelina Karabas (r.) engagiert sich für Bodypositivity im Netz © Instagram/joelinakrbs & IMAGO / Chris Emil Janßen

Joelina Karabas zeigt sich im Dessous-Oberteil und mit offener Hose – und hat eine wichtige Message.

Mallorca - Um ihren Followern einen schönen Dienstag zu wünschen, hat Joelina Karabas (23) auf Instagram mehrere Fotos von sich in einem Spitzen-BH und mit offener Jeans gepostet. Ihre Mutter, Kult-Auswanderin Danni Büchner (44), kommentiert: „Zieht dir was an“. Joelinas trockene Antwort: „Ja , später.“ Weil dabei zwischen beiden Lach- und Herzchen-Emojis hin- und herfliegen, ist klar: Hier wird nur liebevoll geplänkelt.

Das scheinen auch die Fans der Familie zu verstehen und steigen mit lustigen Kommentaren ein. „Ich dachte, bei euch ist’s noch warm?“, scherzt jemand. „Dein Kind ist volljährig“, schreibt eine andere Nutzerin. Darauf kontert Mutter Büchner zurück: „Und wenn sie 100 Jahre alt wäre, SAG ICH ES!“

Joelinas Botschaft: Vergleich dich nicht mit anderen

Bei allen Neckerein zwischen Mutter, Tochter und Followern bleibt Joelinas Message trotzdem im Vordergrund. Ihr liegt Body Positivity am Herzen – ein Hauptgrund dafür, dass sie sich ihren Fans oft einfach genauso zeigt, wie sie ist. Die Body-Positivity-Bewegung steht für die Abkehr von unrealistischen Schönheitsidealen, die Akzeptanz aller Körperformen und Selbstliebe.

Passend zu ihren Fotos hat sie eine „Anleitung“ dazu gepostet, wie man wunderschön wird. Die ist aber mit einem Augenzwinkern zu verstehen, denn sie besteht nur aus einem einzigen Schritt. Der Ratschlag lautet: „Stop comparing yourself to anyone else“ („Hör auf, dich mit anderen zu vergleichen“). In dem Post erklärt sie ihren Follower außerdem, was Bodyshaming ist: Jemanden wegen Körperform oder Kleidergröße zu kritisieren oder zu verhöhnen.