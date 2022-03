„Ziehst du nicht mit Patrick zusammen?“: Antonia Hemmer renoviert ihr Kinderzimmer plus Bad

Antonia Hemmer renoviert ihr altes Kinderzimmer und das Bad © Instagram/antoniahemmer

Keine gemeinsame Bleibe? Antonia Hemmer frischt ihr Kinderzimmer auf und betont, dass dies nichts mit Patrick Romer zu tun habe. Der Star enthüllte den Grund für die Renovierung.

Hannover – „Bauer sucht Frau”-Kandidatin Antonia Hemmer (21) nahm 2020 an der beliebten RTL-Kuppelshow teil, wo sie ihren Freund, den Bauer Patrick Romer (25), kennen und lieben lernte. Die beiden sind bis heute ein glückliches Paar und führen derzeit eine Fernbeziehung, weil der Landwirt in Konstanz und die Influencerin 700 km entfernt in Hannover lebt. Sie sollen jedoch planen, noch in diesem Jahr zusammenzuziehen.



In ihren Instagram-Stories sprach die TV-Persönlichkeit jetzt darüber, warum sie derzeit ihr Kinderzimmer plus Bad renoviert. Dabei ginge es aber nicht darum, dass sie nicht mit ihrem Freund zusammenziehen wird. Einer ihrer Follower fragte den Star, was der Grund für die Renovierung sei, woraufhin sie antwortete, dass dies überhaupt nichts mit ihrem Liebsten zu tun haben würde. Der User wollte wissen: „Warum renovierst du eine Wohnung? Ziehst du nicht mit Patrick zusammen?“ Woraufhin die Freundin des Jungbauern betonte: „Ich renoviere nicht die ganze Wohnung, sondern nur mein altes Kinderzimmer und das Bad. Das hat absolut nichts mit Patrick zu tun.“

Antonia Hemmer renoviert ihr Kinderzimmer plus Bad

Die blonde Schönheit betonte auch, dass es bei der Renovierung lediglich um das Auffrischen der Wohnung und ihr Wohlbefinden gehen würde. Sie verkündete: „Das mach‘ ich einfach, um mich hier ein bisschen wohler zu fühlen, um das Ganze ein bisschen aufzufrischen.“ Wann und ob die Turteltauben in diesem Jahr tatsächlich in eine gemeinsame Wohnung ziehen werden, bleibt also noch abzuwarten…