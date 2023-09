„Drei Meter durch die Luft katapultiert“: „Bauer sucht Frau“-Star Denise zieht nach schweren Unfall Konsequenzen

Der „Bauer sucht Frau“-Star wird wohl vom Pech verfolgt. Bei Denise Munding ereignete sich kürzlich ein Vorfall mit ihren Bullen. Nun berichtet sie ihren Instagram-Followern erneut von einem Unfall.

Minden – Die ehemalige „Bauer sucht Frau“-Kandidatin Denise Munding (34) hatte Ende Juli von einem Unfall auf ihrem Hof berichtet, bei dem sie von einem Bullen erwischt worden und durch die Luft geflogen war. Nun erzählt die Pferdewirtin von einem erneuten Vorfall bei ihrer Arbeit.

Denise Munding: Der „Bauer sucht Frau“-Star zieht Konsequenzen aus dem Unfall

Wie Watson berichtet, erklärte Denise Munding in einer Instagram-Story, dass sie mit ihrem Partner Nils Wasserfässer transportieren wollte, als das Unglück geschah. „Ich saß oben auf der Deichsel und dann hat es mich gefühlt drei Meter durch die Luft katapultiert“, erzählte die Landwirtin und sagte auf eine Stange des Wasserfass-Wagens deutend: „Ich bin mit meinem Oberschenkel da drauf gelandet.“ Es tue „unglaublich weh“ und sie könne kaum sitzen, berichtete die „Bauer sucht Frau“-Bekanntheit zudem über die Folgen des Unfalls. Auch das Laufen falle ihr schwer.

Damit nicht noch einmal so etwas passiert, will Denise Munding nun Maßnahmen ergreifen: „Ich glaube, ich weiß, dass das Wasserfass jetzt hinten ein Element angesetzt bekommen wird, damit es nicht mehr umkippt“, fügte sie an. Irgendwie treffe es momentan „immer mich“, blickte die Landwirtin auch noch auf ihren anderen Unfall zurück. „Ich weiß gar nicht, wieso. Ich muss so ein schlechter Mensch sein, dass es mich momentan ständig erwischt.“

Denise Munding fand 2020 bei „Bauer sucht Frau“ das Glück

Bei dem Unfall im Juli wollte Denise Munding ihre Kühe von der Weide führen. Ein Bulle reagierte darauf heftig. „Ich habe von seinem Kopf an meinen Oberschenkel einen so brachialen Tritt bekommen, dass ich wirklich drei Meter durch die Luft geflogen bin“, erklärte sie damals gegenüber RTL.de. Das Tier nahm sie dabei in Schutz, es habe sich nur erschrocken und deshalb so stark reagiert. Nach dem Tritt humpelte sie und musste sich mit Schmerztabletten auf dem Sofa kurieren.

Denise Munding meldet sich mit beunruhigenden Nachrichten bei ihren Followern: Bei der „Bauer sucht Frau“-Bekanntheit ereigneten sich innerhalb kürzester Zeit gleich zwei Unfälle. Die Landwirtin leide nun unter starken Schmerzen. © Instagram/denise_munding & Instagram/denise_munding

Denise Munding und Nils Dwortzak (27) lernten sich 2020 in der Kuppelshow kennen. Es funkte jedoch erst im zweiten Anlauf. In der 16. Staffel von „Bauer sucht Frau“ schickte die Bäuerin ihren Nils noch vor der Hofwoche nach Hause. Sie fanden aber nach der Sendung zueinander und machten später ihre Liebe offiziell. Mittlerweile sind die beiden Eltern. Tochter Jersey kam im November 2022 zur Welt. Munding brachte zudem einen Sohn mit in die Beziehung.

Verwendete Quellen: Watson.de, RTL.de