Zieht Helene Fischer nach New York? Unsinnige Berichte über Neustart in den USA

Von: Matthias Kernstock

Schlagerstar Helene Fischer (37) und Freund Thomas Seitel haben sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Nun sorgt ein Gerücht für Unruhe: Angeblich denkt die Mutter über einen Neustart in den USA nach. Was ist dran?

München - Die Königin des Deutschen Schlagers (hier zur Themenseite) kann einem Leid tun: Immer wieder landet Helene Fischer auf den Titelseiten schmieriger Klatschblätter, ohne sich persönlich hervorgetan oder geäußert zu haben. Im Gegenteil: Die Lebensgefährtin von Akrobat Thomas Seitel hat sich seit ihrer Schwangerschaft komplett zurückgezogen, wie tz.de berichtet. Trotzdem reißen die Gerüchte nicht ab.

Schlagerstar Helene Fischer: „Mein Privatleben ist mein einziger Rückzugsort“

Name Helene Fischer Beruf Schlagersängerin Lebenspartner Thomas Seitel Wohnort Bayern

Warum sollte Schlagerqueen Helene Fischer (hier ihre größten Hits) ausgerechnet jetzt, wo das Familienglück am Ammersee perfekt ist, einen Neustart wollen? „Mein Privatleben ist mein einziger Rückzugsort“, erklärte Helene Fischer in einem Interview.

Das Boulevardportal „Schlager.de“, das in der Vergangenheit öfters durch haltlose und wilde Spekulationen und Gerüchte aufgefallen ist, schreibt in einem Leitartikel: „Um in Ruhe und ohne Angst ihr junges Familienglück genießen zu können, bleibt Helene möglicherweise nur ein Ausweg: Sie muss umziehen, am besten irgendwohin, wo man sie nicht auf Anhieb auf der Straße erkennt – das hieße definitiv: Goodbye, Deutschland.“

Eine der größten TV-Momente von Helene Fischer: 2019 überraschte sie ihren Ex Florian Silbereisen beim Schlagerboom. © Malte Ossowski / SVEN SIMON via www.imago-images.de

Wildes Gerücht: Zieht Helene Fischer nach New York? Berichte über Neustart in den USA

Für die Autoren reichen anscheinend haltlose Annahmen aus, um aus keinen Infos eine Schlagzeile zu machen. Weiter heißt es: „In vielerlei Hinsicht ideal wäre ein Wohnsitz in New York. Bei einem Besuch 2018 schwärmte die Sängerin von der Stadt, die die niemals schläft, wirkte glücklich und gelöst wie lange nicht.“

Daraus abzuleiten, Schlagersängerin Helene Fischer (größter Hit: „Atemlos“) könnte deshalb nach New York auswandern, um einen Neustart zu wagen, ist völlig an den Haaren herbeigezogen. Umso erstaunlicher, dass auch „Closer“ und „VIP.de“ die unsinnigen Gerüchte verbreiten.

Auswanderung von Schlagerstar Helene Fischer unwahrscheinlich

„Ich möchte am liebsten nur meinen Job machen, als Künstlerin auf der Bühne stehen, danach die Tür schließen und einfach eine Privatperson sein“, hat Helene Fischer einst gesagt. Das kann die erfolgreiche Sängerin ebenso gut in Bayern, wie in New York. Kein Grund also, gleich auszuwandern.

Seit der Trennung von Langzeitfreund und Schlagerkollege Florian Silbereisen ist Helene Fischer mit Thomas Seitel zusammen. Damals ein Schock für die Schlagerfans. Mit der neuen Freundin kam auch die Medienbekanntheit für den 34-Jährigen. Es folgte eine Schwangerschaft und Karrierepause.

Verwendete Quellen: schlager.de