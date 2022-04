Spürbare Symptome, dunkles Zimmer, Gewichtszunahme: Florian Silbereisen spricht über Corona-Erkrankung

Von: Jonas Erbas

Während der ZDF-Dreharbeiten für „Das Traumschiff“ erkrankte Schlagerstar Florian Silbereisen an dem Coronavirus. Nun spricht der inzwischen genesene Volksmusiker erstmals darüber, wie es ihm während der Quarantäne erging. Die schien nicht immer einfach gewesen zu sein.

Bremerhaven - Die Dreharbeiten der ZDF-Reihe „Das Traumschiff“ erlitten jüngst jäh Schiffbruch, als Florian Silbereisen (40; alle News zu Schlagerstar Florian Silbereisen im Überblick), der seit 2019 den Kapitän Max Parger verkörpert, vor wenigen Wochen an dem Coronavirus erkrankte. Die Produktion gastierte zu diesem Zeitpunkt in Lappland und musste wegen des Ausfalls des Schlagerstars kurzfristig pausieren. Der 40-Jährige hat seine Quarantäne inzwischen hinter sich und äußerte sich nun erstmals zu seiner Erkrankung.

Florian Bernd Silbereisen Schlagersänger, Schauspieler und Moderator Geboren 4. August 1981 in Tiefenbach (bei Passau) TV-Auftritte u.a. Das Traumschiff, DSDS, Feste der Volksmusik Erfolgreichste Veröffentlichung Das Album (2020; mit Thomas Anders)

Anfangs war es nur ein Gerücht, doch nach wenigen Tagen bestätigte Florian Silbereisens Management im März gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, dass der Schlagerstar während des „Das Traumschiff“-Drehs am Coronavirus erkrankt ist. Dem 40-Jährigen wurde dementsprechend eine unfreiwillige Zwangspause verordnet.

Weil er positiv getestet wurde, begab sich der Volksmusiker in Quarantäne. Wie es ihm dort erging, war lange unklar, doch nun sprach der neue „Deutschland sucht den Superstar“-Chefjuror über seinen Krankheitsverlauf und die Zeit in Isolation.

Florian Silbereisen im Pech: Der Schlagerstar erkrankte bei den Dreharbeiten zu „Das Traumschiff“ an Corona und musste sich vom Rest des Teams „auf neun Quadratmetern in einem dunklen Zimmer“ isolieren © Dirk Bartling/ZDF/dpa

In einem SUPERillu-Interview erklärte Florian Silbereisen, dass ihn seine COVID-19-Infektion durchaus einiges an Kraft gekostet habe: „Ich hatte trotz dreifacher Impfung spürbare Symptome. Ich war auf neun Quadratmetern in einem dunklen Zimmer in Quarantäne und habe aufgrund mangelnder Bewegung drei Kilo mehr auf den Rippen.“

Doch auf die Crew rund um den Schlagerstar war Verlass – die erleichterten ihm die Quarantäne, so gut es ging: „Was aber wirklich toll war: Das Traumschiff-Team hat mich echt verwöhnt! Jeden Tag haben sie mir Säfte und Essen vor die Tür gestellt. Sie nahmen mich sogar per Videochat live mit, wenn sie unterwegs waren. Danke an alle!“

Florian Silbereisen dachte in Quaränte viel nach – Schlagerstar mit Kritik an Ukraine-Krieg

Die Stunden, die Florian Silbereisen allein verbrachte, nutzte er zum Nachdenken. Für das, was in der Welt geschieht, fand der Schlagerstar deutliche Worte: „Seit zwei Jahren beherrscht Corona unser Leben, unser soziales Miteinander. In Europa gibt es einen grausamen Krieg, der an Abscheulichkeit nicht zu überbieten ist.“

Er hoffe deswegen, „dass dieser Wahnsinn und dieses Leid ein schnelles Ende finden!“ Der 40-Jährige hat sich hoffentlich gut erholt, denn schon bald geht es für ihn bei „Deutschland sucht den Superstar“ in die Liveshows. Für diese konnte der Schlagerstar nun sogar Thomas Anders als Teil der DSDS-Jury gewinnen.

Nicht nur Florian Silbereisen, auch seine langjährige Partnerin äußerte sich bereits kritisch zum Ukraine-Krieg: Sie „verabscheue diesen Menschen“, kritisierte Schlagerstar Helene Fischer (37) jüngst Wladimir Putin (69) bei einem Konzert. Verwendete Quellen: SUPERillu