„Zoe schläft sehr gut“: Vor Album-Ankündigung - Christin Stark gibt seltenes Baby-Update

Von: Lisa Klugmayer

Christin Stark wollte eigentlich ihr neues Album ankündigen, doch vorher muss die frischgebackene Mama checken, ob Tochter Zoe auch brav schläft. (Fotomontage) © Instagram/Christin Stark

Christin Stark wollte eigentlich ihr neues Album ankündigen, doch vorher muss die frischgebackene Mama noch das Babyfon checken. Während die Schlagersängerin sicherstellt, dass es ihrer Tochter gut geht, gibt sie ihren Fans superstolz ein Update zu Zoes Schlafrhythmus.

Stockach am Bodensee - Christin Stark genießt ihr Mutter-Dasein in vollen Zügen. Auch wenn die Schlagersängerin ihre Tochter Zoe (bis jetzt) nicht der Öffentlichkeit gezeigt hat, über ein paar Einblicke ins Familienleben dürfen sich Schlager-Fans dann doch freuen. So checkt Christin Stark nun vor ihrer Album-Ankündigung noch ihr Babyfon und verrät, dass Zoe eine brave Schläferin ist.

Starkes Comeback nach Baby-Pause: Christin Stark kündigt neues Album und Tour an

Christin Stark hat ein paar aufregende Monate hinter sich. Die Schlagersängerin ist nicht nur das erste Mal Mama geworden, sie stürzte sich auch kurz danach wieder ins stressige Tourleben. Gemeinsam mit Stiefsohn Julian begleitete sie Matthias Reim, einer der erfolgreichsten deutschen Schlagersänger aller Zeiten, auf seiner Tour - zumindest so lange, bis die Konzerte aufgrund von gesundheitlichen Problemen abgesagt werden musste.

Nun freut sich Christin Stark auf viele aufregende Solo-Projekte: Im Oktober steht ihre eigene erste Clubtour an und am 26. August erscheint ihr Best-of-Album. Die Platte wollte Christin Stark auf Instagram groß ankündigen, doch vorher muss die frischgebackene Mama noch checken, ob Klein-Zoe auch brav schläft.

„Zoe schläft sehr gut“: Christin Stark gibt seltenes Baby-Update

Tief in Gedanken und schwer konzentriert tippt Christin Stark auf ihrem Handy herum. „Es kann sich jetzt nur noch um Stunden handeln“, scherzt die Schlagersängerin selbstironisch. Denn eigentlich wollte sie einen kleinen Vorab-Teaser für ihr Album aufnehmen. Doch vorher muss sichergestellt werden, dass es Töchterchen Zoe gut geht. „Ich muss ganz kurz checken, ob das Babyfon läuft. Aber Zoe schläft sehr gut... Ein Mama-Herz“, so Christin Stark stolz.

Alle Mütter können diesen Stolz wohl bestens nachvollziehen. Mehrmaliges Aufwachen bis zum sechsten Lebensmonat völlig normal. Danach können Neugeborene theoretisch die ganze Nacht ohne Stillen oder Fläschchen auskommen. Nach dem Baby-Update zu Zoes Schlafrhythmus gibt es schließlich die News zum Album.

Die Platte erscheint am 26. August und beinhaltet 17 Songs aus sechs Jahren Christin Stark. „Ich freue mich wahnsinnig. Fühlt euch ganz, ganz doll gedrückt“, verabschiedet sich die Schlagersängerin wieder von ihren Fans. Bevor es auf große Club-Tour geht, genoss Christin Stark gemeinsam mit Matthias Reim und Töchterchen Zoe eine kleine Auszeit in Italien. An ihrer Reise lässt sie natürlich auch ihre Instagram-Fans teilhaben und postet fleißig Urlaubsschnappschüsse. Verwendete Quellen: Instagram/christin_stark & Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung