„Zu asozial“: „Bauer sucht Frau“-Star Antonia Hemmer eskaliert im Partyurlaub

Antonia Hemmer gibt im Malle-Urlaub richtig Gas. (Fotocollage) © Screenshots Instagram/antonia_hemmer

Die „Bauer sucht Frau“-Bekanntheit Antonia Hemmer ließ es im Mädelsurlaub auf Mallorca richtig krachen. Sie feierte täglich am Ballermann. Aber auch im Hotelzimmer wurde der Bass aufgedreht – zum Leidwesen der Zimmernachbarn.

Mallorca - „Bauer sucht Frau“-Star Antonia Hemmer (22; alle „Bauer sucht Frau“-News gibt es auf der Themenseite) gönnte sich gerade einen Mädelsurlaub. Während Freund Patrick Romer (26) Instagramstorys aus einem Holzwerk filmte, gab die Blondine auf Mallorca beim Feiern Gas. Dass sie sich gerne mal mit ihren Freundinnen eine Auszeit in der Sonne gönnt und auch zu einer guten Party nicht Nein sagt, zeigte sie auch schon in der Vergangenheit. Jetzt ließ sie es am Ballermann krachen.

Antonia Hemmer („Bauer sucht Frau“) feiert am Ballermann

Bei 30 Grad sah man Antonia Hemmer auf Instagram im Bikini am Wasser liegen, abends folgte dann jeden Tag eine Sequenz aus den Kult-Etablissements „Megapark“ oder „Bierkönig“ am Ballermann, wo sie auch beispielsweise Ivonne Mölders traf („Sommerhaus der Stars“). Mit Bier in der Hand grölte die Blondine die Schlagersongs mit und dokumentierte auch den Kater am nächsten Morgen via Instagram.

Antonia Hemmer feiert im Hotel mit lauter Musik. © Screenshot Instagram/antonia_hemmer

Die Party fand aber nicht nur in den Clubs am Ballermann statt, Antonia Hemmer und ihre Freundin gaben auch auf ihrem Hotelzimmer Gas. Mit lautem Bass im Hintergrund der Instagramstory feiert die „Bauer sucht Frau“-Beauty und schreibt dazu: „Wir sind zu asozial für diesen 5-Sterne-Bunker hier, unser Nachbar BWL-Justus und seine Freundin Clarissa werfen uns schon böse Blicke zu.“

„So und nicht anders!“: Antonia Hemmer begeistert von lauter Musik auf dem Hotelzimmer

In einer Fragerunde mit ihren Followern auf der Heimreise nach Deutschland legt Antonia Hemmer dann noch einen drauf. „Er ist eine 10/10, aber“, spielt sie mit ihren Fans. Eine Person vervollständigt: „Hört aber im Hotelzimmer mega laut Schlager und nervt damit alle anderen!“ Ihre Antwort? „10000000/10, so und nicht anders“.

Keine Reue: Bass aufdrehen und alle nerven? „So und nicht anders“, findet Antonia Hemmer. © Screenshot Instagram/antonia_hemmer

Auch die Outfits von Antonia Hemmer beim Feiern sorgten im Netz schon für Diskussionen. Das Outfit, das Antonia Hemmer auf einem Festival trug, erntete Kommentare von „gewagt“ bis „schrecklich“. Verwendete Quellen: instagram.com/antonia_hemmer