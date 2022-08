„Zu doof zum Essen“: Cathy Hummels bastelt sich Klecker-Lätzchen fürs Abendessen

Teilen

Cathy Hummels mit Serviette als Lätzchen. © Screenshots Instagram/Cathy Hummels

Cathy Hummels zeigt gerne ihr Essen auf Instagram. Diesmal sollte es Salat sein. Ihren eigenen Essensmanieren traute sie aber nicht über den Weg. Sie bastelte sich ein Lätzchen aus einer Hotelserviette.

München - Cathy Hummels (34) nimmt ihre Follower via Instagram so gut wie überall mit hin. Ob auf dem Rad oder wie aktuell auf ihre Reise nach Berlin. Auch in der Küche kann man der Mama von Ludwig öfters über die Schulter schauen, was es zum „Dinner“, wie Hummels sagt, gibt. Im Berliner Hotel gestand Hummels, dass sie nicht immer die schönste Esserin ist.

Cathy Hummels bastelt sich am Essenstisch Lätzchen aus Hotelserviette

Ohne eine Miene zu verziehen, zeigte sich Cathy Hummels mit einem selbstgebastelten Lätzchen vor dem Abendessen. Eine weiße Hotelserviette hat sie zum Schutz des Stoffes in ihr weißes T-Shirt gesteckt. Was andere auf den Schoß legen, breitet sich Cathy Hummels gleich über die gesamte Brust aus. Dazu erzählt sie: „Leute, ich lass es mir jetzt schmecken und habe mir hier ein Klecker-Lätzchen gebastelt.“

Die simple Begründung von Cathy Hummels: „Ich bin zu doof zum Essen und ich sehe dann immer irgendwie so aus wie ein Kleinkind und habe überall Flecken.“ Deswegen also ein Lätzchen. Das hätte man vermutlich eher bei Sohnemann Ludwig erwartet – aber im Hotelzimmer sieht es ja auch keiner.

Cathy Hummels mit Serviette als Lätzchen: „Zu doof zum Essen“

Mit Lätzchen, dafür aber kompletten Gesichts-Make-up, gibt es dann auch gleich noch ein Selfie am Fensterrahmen hinterher. Auch das betreffende Essen, das Hummels vorsorglich lieber nicht auf ihrem Shirt haben wollte, teilt sie: Salat. Mit Pilzen, Zwiebeln, Gurken, Granatapfelkernen.

Von der Spielerfrau zur Mama, Moderatorin und Unternehmerin: Cathy Hummels Veränderung in Bildern Fotostrecke ansehen

Aktuell ist Cathy Hummels mitten in ihrem „Projekt Body Pimping“. Sie will sich dabei körperlich verändern. Verwendete Quellen: instagram.com/cathyhummels