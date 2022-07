„So eine Frechheit“: Flugbegleiter wirft Cheyenne Ochsenknecht vor, ihr Kind sei „zu dreckig“

Von: Claire Weiss

Auf Instagram zeigt Cheyenne Ochsenknecht das Spielzeugtelefon ihrer Tochter, das Teil des Problems war © Instagram/Cheyenne Ochsenknecht

Am Donnerstag fliegt Cheyenne Ochsenknecht mit Freund Nino und Baby Mavie von Palma nach Graz. Unterwegs bekommt sie Ärger mit einem Flugbegleiter, der sich beschwert, dass Mavie „zu dreckig“ sei. Auf Instagram regt sich die Ochsenknecht-Tochter im Nachhinein auf.

„Wenn ich daran zurückdenke, bin ich immer noch schockiert“, sagt Cheyenne Ochsenknecht. Auf Instagram schildert sie ihren Fans, was passiert ist. Auf dem Flug von Palma zurück nach Graz, sei sie von einem Flugbegleiter angesprochen worden.

Cheyenne Ochsenknecht regt sich über unfreundlichen Flugbegleiter auf

„Er hat sich beschwert, dass Mavie zu dreckig ist, also sie benimmt sich zu dreckig“, erzählt die Schwester von Jimi Blue Ochsenknecht. Insbesondere mit dem Spielzeug, das auf dem Gang lag und den Bröseln am Boden habe er ein Problem gehabt. „Ich schwöre euch Leute, es lag ein Keks am Boden und ein paar kleine Brösel!“, meint Cheyenne. Für eine Eineinhalbjährige findet sie das „völlig in Ordnung“.

„Das geht überhaupt gar nicht“, beschwert sich die 22-Jährige in ihrer Insta-Story über die „extreme Unfreundlichkeit“ des Personals. Es sei eine „absolute Frechheit“ gewesen. Letztendlich habe sie aber ihre Sitzreihe gründlich gereinigt, habe sogar mit Feuchttüchern alles abgewischt und alte Kaugummis entfernt, die schon dort waren, bevor sie überhaupt eingestiegen seien: „Habs glaube ich sauberer hinterlassen als wir es vorgefunden haben“.

Wurde Cheyenne Ochsenknecht von Mitreisender angekreidet?

Doch nicht nur über den Flugbegleiter regt sich die Influencerin auf. Auch eine Mitreisende ist bei ihr in Ungnade gefallen. Die habe sich nämlich ständig zu Cheyenne und Mavie umgedreht, genervt geschaut und laut geseufzt. Sie habe ein Problem mit Mavies Spielzeughandy gehabt, das geblinkt und Bimmellaute von sich gegeben habe. „Ich geb 100 euro drauf, dass sie zum Stewart gesagt hat, dass es da dreckig ist!“, ist Cheyenne sicher.

Diese Nachrichten teilt Cheyenne Ochsenknecht in ihrer Story: Ihre Fans stellen sich gegen sie © Instagram/Cheyenne Ochsenknecht

Die Ochsenknecht-Tochter plant, bald wieder schwanger zu werden. Sie ist überzeugt, dass ihre Mavie ein Geschwisterchen braucht. Verwendete Quellen: Instagram/Cheyenne Ochsenknecht