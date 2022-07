„Kriegs einfach nicht hin“: Pietro Lombardi müllt eigenes Haus zu und ist zu faul

Teilen

Pietro Lombardi zeigt die unaufgeräumte Ecke seines Hauses. © Screenshots Instagram/pietrolombardi

Pietro Lombardi hat in seinem Haus eine Ecke, die unordentlich ist. Das zeigt er in seiner Instagram-Story. Ihm fehle die Motivation zum Aufräumen.

Köln - Pietro Lombardi (30; Leben und Karriere des DSDS-Stars) baute sich vor einiger Zeit ein geräumiges Haus für sich selbst. Oft ist der Sänger aber auch für seine Karriere und Auftritte und auch mit Freundin Laura unterwegs. Der Haushalt scheint da manchmal auf der Strecke zu bleiben – der Star findet es aber auch gar nicht schlimm.

Auch bei Pietro Lombardi gibt es die unaufgeräumte Ecke

Schon vor einigen Tagen schlich sich in eine von Pietro Lombardis Instagram-Storys im Hintergrund eine Ecke seines Hauses, die etwas unordentlich aussah. Dort stapeln sich Kartons und andere Dinge liegen auf dem Boden, auch ein Keyboard steht an der Wand. Der unaufgeräumte Fleck sieht aber auch heute noch genauso aus, wie der DSDS-Star gerade in seiner neuesten Story zugab.

„Ich schwöre, Team Lombardi, ich kriege es einfach nicht hin“, teilt Pietro mit seinen Fans via Instagram, während er sich im gelben Shirt vor seiner Chaos-Ecke filmt. „Ich habe es vor zwei Tagen in der Story gesagt, diese Ecke sauberzumachen, ich weiß nicht“, so der 30-Jährige weiter.

„Fehlt die Motivation“: Pietro Lombardi würde etwas fehlen, wäre alles aufgeräumt

Woran liegt es? „Es ist eigentlich eine Arbeit von zwei Minuten, aber... keine Ahnung. Irgendwie fehlt mir die Motivation“, erklärt Lombardi. „Und es würde auch was fehlen, wenn es nicht mehr so aussehen würde“, ist er sicher. Hat nicht jeder eine Chaos-Schublade, -Schrank, -Abstellkammer oder eben Ecke?

Dieter Bohlen - Die fiesesten Sprüche des DSDS-Chefs Fotostrecke ansehen

Pietro Lombardi teilte kürzlich auch, dass er überlege, seinen Sohn Alessio im Netz zu zeigen. „Schwieriges Thema für mich“, sagte er dazu. Verwendete Quellen: instagram.com/pietrolombardi