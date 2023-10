Nach Ehe-Aus: Oliver Pocher äußert sich zu Flirtgerüchten mit Evelyn Burdecki

Von: Elena Rothammer

Teilen

Oliver Pocher ist frisch getrennt. Nun wurde dem Comedian eine Romanze mit Evelyn Burdecki nachgesagt. Im Netz meldete er sich jetzt zu den Gerüchten zu Wort.

Köln – Erst vor rund einem Monat gaben Oliver (45) und Amira Pocher (31) ihre Trennung bekannt. Nach sieben Jahren Beziehung und zwei Kindern beenden sie ihre Ehe. Beim Deutschen Fernsehpreis soll der Comedian nun angeblich händchenhaltend mit Evelyn Burdecki (35) gesichtet worden sein. Dazu äußerte sich Olli Pocher jetzt auch selbst.

Das sagt Oliver Pocher zu den Flirtgerüchten mit Evelyn Burdecki

In einem offenen Brief machte Oliver Pocher eben erst deutlich, wie es nach dem Ehe-Aus in ihm aussieht. Auch Amira Pocher hat auf seinen Liebes-Post bereits reagiert. Inzwischen wurden ihr vermutlich schon andere Nachrichten übermittelt: Der Komiker soll laut bild.de Hand in Hand mit Evelyn Burdecki erwischt worden sein. Zu diesen Gerüchten bezog Olli im Netz Stellung.

Seitensprung mit Folgen: Die unehelichen Kinder der Promis Fotostrecke ansehen

In seiner Instagram-Story spielte Oliver Pocher auf die gewohnt ironische Art auf die neuesten Spekulationen an. „Fun Fact: Ich hatte mit jedem beim Fernsehpreis intensiven Geschlechtsverkehr! Von Luke (gezwungen) zu Jorge (gewollt), Joko und Klaas (15 Minuten), Bill und Tom (durch den Monsun), Giovanni und Jana Ina (auf die Nachbarschaft) bis hin zu Evelyn Burdecki (steht im Management-Vertrag) zu Anna Ermakova (alleine schon wegen Boris)…“ Von den aktuellen Schlagzeilen scheint er offenbar nichts wissen zu wollen.

Oliver Pochers Dating-Historie 2000: Schauspielerin Jessica Schwarz 2002 bis 2004: Moderatorin Annemarie Carpendale 2005 bis 2009: Model Monica Ivancan 2009 bis 2013: Model Alessandra Meyer-Wölden 2013 bis 2015: Tennisspielerin Sabine Lisicki 2016 bis 2023: Moderatorin Amira Pocher

Flirtgerüchte mit Oliver Pocher: Auch Evelyn Burdecki meldet sich

Auch Evelyn Burdecki scheint die Spekulationen nicht einfach so stehen lassen zu wollen. Die einstige Dschungelkönigin teilte in ihrer Instagram-Story eine Szene von Amira Pochers Geburtstagsparty, in dem sie ihr einen Schmatzer auf die Wange drückt: „Wenn einer weiß, was Singles brauchen, dann ich. Eine Umarmung, eine Hand oder auch mal ein freundschaftliches Küsschen. Ich bin für meine Freunde da“, betonte die Blondine und machte damit deutlich, dass sie sowohl mit Amira als auch mit Oliver Pocher nicht mehr und nicht weniger als eine Freundschaft verbindet.

Oliver Pocher verkündete eben erst seine Trennung von Amira Pocher. Dann soll der Comedian händchenhaltend mit Evelyn Burdecki gesichtet worden sein. Nun äußerte er sich zu den Gerüchten. © IMAGO / Future Image & IMAGO / Panama Pictures

Die Trennung der beiden Podcaster wurde auch öffentlich rege diskutiert. Sogar einige Promis äußerten sich öffentlich zu dem Thema. Unter anderem Michael Wendler (51) und Laura Müller (23) meldeten sich zur Pocher-Trennung zu Wort. Verwendete Quellen: Instagram, bild.de