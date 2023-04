„Noch zu jung“: Thomas Gottschalk sendet Giftpfeile in Richtung ZDF-Fernsehgarten und Andrea Kiewel

Moderator zu Besuch in Köln

Thomas Gottschalk im ZDF-Fernsehgarten? Wie die Moderatorenlegende auf Instagram erklärt, sei die Zeit dafür noch lange nicht gekommen.

Köln – Thomas Gottschalk (72) und Karina Mroß (61) haben sich in Köln auf einem Volksfest amüsiert. Auf Instagram postete der Moderator ein Pärchenbild mit seiner Freundin. Darauf stehen Gottschalk und Mroß vor einer Bude in der Sonne und lachen in die Kamera. Einen kleinen Seitenhieb gegen den ZDF-Fernsehgarten kann sich das „Wetten, dass..?“-Urgestein dabei auch nicht verkneifen.

„Zu jung“: Thomas Gottschalk stichelt gegen ZDF-Fernsehgarten

„Auf dem ‚Kölner Frühlingsfest‘: Für den Kindergottesdienst sind wir zu alt, für den ‚Fernsehgarten‘ zu jung“, kommentierte Gottschalk und fügte einen zwinkernden Smiley hinzu. Ein kleiner Seitenhieb der deutschen Moderatorenlegende gegen das beliebte TV-Format? Der „ZDF-Fernsehgarten“ ist zumindest nicht für ein besonders jugendliches Publikum bekannt. So mancher Fan gibt ihm offenbar recht. „Man ist nur so alt, wie man sich fühlt“ oder „Stimmt…“ ist in den Kommentaren zu lesen.

Das Ende der mehr als 40-jährigen Ehe von Thomas und Thea Gottschalk (77) war 2019 bekannt und bestätigt worden. Die beiden hatten 1976 geheiratet und seit Anfang der 1990er-Jahre mit ihren Kindern in einem Haus in Malibu im US-Bundesstaat Kalifornien gelebt. Heute ist Gottschalk mit der SWR-Mitarbeiterin Karina Mroß liiert.

Thomas Gottschalk wegen RTL-Show in Köln

In Köln befindet sich das Paar aktuell wegen der Arbeit: Thomas Gottschalk war am Wochenende in der Sendung „Denn sie wissen nicht, was passiert“ zu sehen. In der RTL-Show wird das Improvisationstalent von Barbara Schöneberger (49), Günther Jauch (66) und Thomas Gottschalk geprüft. Die drei Moderatoren wissen vorab nie, wer die Show moderiert, welche Gäste kommen und auch nicht, worum es geht.

Am vergangenen Samstag wussten sie zudem nicht, was sie anhaben würden. So stand Günther Jauch zeitweise in Unterhose auf der Bühne, weil er seine Baggy-Hose verlor. Barbara Schöneberger sah in ihrem neongelben Outfit aus wie ein Leuchtmarker. Und selbst für Thomas Gottschalk war seine Aufmachung ungewöhnlich: Er trug einen grünen Pelzmantel, Kajal um die Augen und eine Federkrone auf dem Haupt. Eins steht fest: Beim Fernsehgarten mit Andrea Kiewel müsste er bestimmt auf eine andere Garderobe zugreifen.

Zuletzt sorgte auch ein Selfie mit Karina aus dem Italien-Urlaub bei Fans von Thomas Gottschalk für große Begeisterung. Verwendete Quellen: Instagram

