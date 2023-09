Letzte Chance „Goodbye Deutschland“: Schwules Paar wandert aus, um seine Ehe zu retten

Von: Diane Kofer

Teilen

Marco und René Lehmann sehen „Goodbye Deutschland“ nicht nur als beruflichen Neustart, sondern auch als letzte Chance für ihre Beziehung. Ihre Ehe steht vor dem Aus.

Zypern – Bei „Goodbye Deutschland“ stehen deutsche Auswanderer oft vor großen Herausforderungen und haben mit Geldproblemen beim Neustart im Ausland zu kämpfen. Für das schwule Pärchen Marco (39) und René (38) Lehmann steht aber nicht nur die Existenz auf dem Spiel, sondern auch ihre Beziehung.

„Kein typisches Eheleben“: „Goodbye Deutschland“-Paar steht in Deutschland vorm Ehe-Aus

In der „Goodbye Deutschland“-Folge vom 22. September 2023 auf Vox können die Zuschauer Marco und René Lehmann bei den letzten Vorbereitungen vor ihrem Umzug nach Nord-Zypern begleiten. Der gelernte Koch Marco will sich – wie beispielsweise auch Steff Jerkel (54) auf Mallorca – eine neue Existenz aufbauen, sein Partner ist nicht aus finanziellen Gründen mit dabei – für ihn bedeutet das Auswandern vor allem: ein letzter Versuch, die Beziehung irgendwie zu retten.

Reimanns, Büchners und Co.: Das sind die beliebtesten „Goodbye Deutschland“-Auswanderer Fotostrecke ansehen

Im Alltag in Deutschland kommen die beiden gar nicht mehr miteinander klar. „Für mich ist das zu nervenaufreibend. Das Angezicke, das Angeschnauze. Das typische Beziehungs- oder Eheleben haben wir gar nicht. Ich weiß nicht mal, wann ich den das letzte Mal lachen gesehen habe“, beschwert sich René in der TV-Sendung. Woran es liegt? Die zwei vermuten, dass sie in Hamburg einfach zu viel aufeinander hängen, in Alltagssituationen unglücklich sind und alles aneinander auslassen. Auch die gemeinsame Arbeit habe den Stress erhöht.

Kann bei „Goodbye Deutschland“ jeder mitmachen? „Goodbye Deutschland“ gehört zu den erfolgreichsten TV-Formaten in Deutschland. Seit dem Sendestart 2006 hat die Sendung schon so einige Fernsehstars hervorgebracht. Doch wie werden die Auswanderer überhaupt ausgewählt? Bewerben kann sich jeder, der einen Neustart im Ausland plant. Per Mail müssen Bewerber einige Fragen über ihre Pläne und Ziele beantworten – und landen so im Auswahlverfahren des Senders. (Quelle: Vox)

„Goodbye Deutschland“-Neustart: Beziehung von René und Marco nur im Ausland zu retten

Auf Zypern soll alles anders werden. Marco gibt zu: „Ich glaube, das ist unsere letzte Chance, das zu retten. Hier in Deutschland schaffen wir das nicht mehr.“ In seinem neuen Alltag erhofft er sich, etwas durchatmen zu können, mehr Zeit für sich zu haben und so auch die Beziehung und die alten Gefühle neu aufleben zu lassen. „Wir waren schon kurz davor, den Ring abzulegen“, erklärt das Paar noch einmal die ernste Lage.

Marco und René Lehmann sehen nur noch einen Weg, ihre Beziehung zu retten: auswandern. © Screenshot: Goodbye Deutschland/ Vox (Fotomontage)

An das berufliche Glück auf Zypern glauben die beiden sowieso fest. René meint auch, dass die Restaurant-Eröffnung auf der Insel zu einer besseren Grundstimmung beitragen wird. „Sobald Marco ein Messer in der Hand hat, fangen die Augen an, zu leuchten“, schwärmt er und bekommt beim Gedanken an seinen lächelnden Ehemann direkt wieder bessere Laune. Ein anderer „Goodbye Deutschland“-Star hat seine Beziehung voll im Griff: Lorenz Büffel (44) heiratete im TV. Verwendete Quelle: Goodbye Deutschland/ Vox