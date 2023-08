Oliver Pocher macht nach Rammstein-Konzert Witze zu schweren Vorwürfen auf Instagram

Von: Volker Reinert

Comedian Oliver Pocher besuchte am Sonntag (6. August) das letzte Konzert der Band Rammstein ihrer Europa-Tour 2023. Auf Instagram witzelte er über die schweren Vorwürfen gegen Till Lindemann.

Brüssel - Am Wochenende (4. bis 6. August 2023) spielte die Band Rammstein ihre letzten drei Konzerte ihrer Europatour in der belgischen Hauptstadt Brüssel im Koning Boudewijnstadion. Mit dabei im Publikum: Oliver Pocher (45). Nach den schweren Anschuldigungen gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann (60) ließ es sich der Comedian nicht nehmen, auf Instagram Anspielungen zu äußern und ironisch Witze zu reißen.

Comedian Oliver Pocher äußerte sich in der Vergangenheit schon mehrfach über Rammstein

Es ist nicht das erste Mal, dass Oliver Pocher Stellung zu Rammstein und Sänger Till Lindemann bezieht. In seinem Podcast „Die Pochers!“, den er gemeinsam mit Ehefrau Amira (30) betreibt, äußerte sich der gebürtige Hannoveraner bereits des Öfteren zu den Vorwürfen gegen Lindemann.

Nachdem er im Juni 2023 in seinem Podcast noch über die Anschuldigungen gewitzelt hatte, schlug Oliver Pocher Anfang August ernstere Töne an: „Es ist sehr, sehr schwer, weil man auch medial gerne Fälle kreieren möchte und dann die Frage ist, was ist letztendlich wirklich im strafrechtlichen Bereich gewesen und hat stattgefunden. Und das ist ja genau das, was im Fall Rammstein ja auch die Geschichte ist“, gab Oliver Pocher zu bedenken.

Rammstein: Echte Chartstürmer In Deutschland schafften es Rammstein seit 1997 immer auf Platz 1 der Albumcharts, lediglich ihr Debüt „Herzeleid“ von 1995 platzierte sich ‚nur‘ auf Platz 2 – das allerdings erst 2020, im Rahmen einer Wiederveröffentlichung. Ansonsten läuft es für die Band seit Jahrzehnten geschmiert: Insgesamt elfmal standen Till Lindemann und Co. in Deutschland an der Chartspitze und das nicht nur mit Studio-, sondern auch Live- und Best-of-Alben. In Österreich kommt die Gruppe auf sieben, in der Schweiz auf fünf Höchstplatzierungen.

Oliver Pocher macht auf Instagram Witze über Rammstein bei Konzertbesuch

Nun war Pocher in Belgien auf einem Rammstein-Konzert und ließ seine 1,6 Millionen Instagram-Follower (Stand: 7. August 2023) daran teilhaben. Zuerst zog der 45-Jährige nicht ganz ernstzunehmende Vergleiche zu Konzerten bekannter Schlagerstars. Da die Auftritte der Band Rammstein insbesondere durch eine sehr aufwendige Show mit Feuerwerken bekannt sind, witzelte Oliver Pocher mit den Worten: „Helene Fischer Konzerte immer krasser“ und „‚Kaisermania‘ wird auch immer verrückter“.

In seiner letzten Instagram-Story bezog er sich dann offenbar explizit auf die Vorwürfe gegen Lindemann und mutmaßlichen Geschehnisse nach den Konzerten. Zu seinem Backstage-Ausweis, mit dem man offenbar auf die Aftershow-Party gehen kann, schrieb Oliver Pocher auf seinem Social-Media-Kanal: „Bin heute morgen hiermit aufgewacht. Für Presseanfragen bitte melden“.

Oliver Pocher besuchte das letzte Rammstein-Konzert ihrer Europa-Tour 2023 in der belgischen Hauptstadt Brüssel. Auf Instagram machte er Witze zu den schweren Anschuldigungen gegen Frontsänger Till Lindemann. © Screenshot: Instagram/ rammsteinofficial & Instagram/ oliverpocher & IMAGO / Kirchner-Media

Die „Kaisermania“ mit Roland Kaiser (71), die am selben Wochenende wie die letzten Rammstein-Konzerte ihrer Europa-Tour 2023 stattfand, floppte indes in der TV-Ausstrahlung im MDR am Samstag (5. August) und wurde zum absoluten Quotendesaster. Verwendete Quellen: focus.de, Instagram/ oliverpocher