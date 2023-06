„Op schiefgelaufen“: Fans von „Die Geissens“ machen sich Sorgen um Gesicht von Carmen Geiss

Von: Lukas Einkammerer

Für ihr neuestes Instagram-Foto bekommt Carmen Geiss nicht nur Komplimente. Viele Fans sorgen sich über das Gesicht des TV-Stars.

Monaco – Neue Folgen von „Die Geissens“ laufen dieses Jahr erstmal keine mehr, ihr extravagantes Leben teilt die Millionärsfamilie aber auch weiterhin ganz offen. In den sozialen Medien bescheren Robert (59), Carmen (58) und ihre Töchter Davina (20) und Shania (18) – die mit „We Love Monaco“ derzeit immer montags bei RTLZWEI zu sehen sind – die Fans mit Schnappschüssen aus ihrem kostspieligen Alltag. Carmens neuester Beitrag ruft nun aber viele besorgte Stimmen auf den Plan …

„Steifes Gesicht und keine natürliche Mimik“: „Geissens“-Fans rätseln über Foto von Carmen Geiss

Eigentlich wollte Carmen Geiss mit ihrem neuesten Posting auf Instagram nur die aktuelle Kollektion der Modemarke ihres Gatten, Roberto Geissini, bewerben. Doch trotz vieler Komplimente für das Ensemble aus weißer Hose, Tigerkopf-T-Shirt und schwarzem Blazer, das sie vor einem großen Spiegel zur Schau stellt, springt einigen Fans vor allem eins ins Auge: das Gesicht der ehemaligen Fitnesstrainerin.

Neben Kommentaren über die ungewohnt grimmige Mine der Millionärsgattin lesen sich viele Theorien, sie habe sich einer Schönheitsoperation unterzogen. „Es gibt kein Lachen mehr bei dir, so schade“, schreibt eine enttäuschte Instagram-Nutzerin, „Ich denke, das waren etwas zu viele Eingriffe, die du null nötig hast. Wann kommt die natürliche Schönheit wieder?“ „Wo ist das Lächeln hin?“, fragt sich ein Userin und eine andere spöttelt: „Weg gespritzt.“

Roberts Konkurrenz: So viel Geld haben die reichsten Promis George Lucas: 10 Milliarden Euro Steven Spielberg: 8 Milliarden Euro Kanye West: 4 Milliarden Euro Oprah Winfrey: 3,5 Milliarden Euro Jami Gertz: 3 Milliarden Euro (Quelle: celebritynetworth.com)

„OP wohl schiefgelaufen. Zwei verschiedene Gesichtshälften“, schreibt eine Followerin, „Steifes Gesicht und keine natürliche Mimik mehr zu sehen“, befindet ein anderer. Besonders hart fällt vor allem das Urteil eines Fans aus: „Das Gesicht kann man bearbeiten, aber der Hals verrät alles. Werde diesen zwanghaften Jugendwahn nie verstehen.“

Videobotschaft nach „Geissens“-Finale: Fans besorgt über „Gesichtslähmung“ von Carmen Geiss

Warum sich ihr Gesicht scheinbar in letzter Zeit so verändert hat, klärt Carmen Geiss nicht auf – erst vergangenen Monat sorgte sie mit einer Videobotschaft zum Staffelende der „Geissens“ aber schon einmal für Besorgnis bei ihren Fans. Denn in dem Clip schien ihr linkes Auge herabzuhängen und eine Gesichtshälfte wirkte schlaff. „Das sieht stark nach einer Gesichtslähmung auf der linken Seite aus“, vermutete damals eine Userin und eine andere befürchtete schon das Schlimmste: „Ich erkenne da leider auch die Symptome eines Schlaganfalls. Ab ins Krankenhaus!“

Damals erklärte Carmen Geiss, ihr würde nichts fehlen und ihren neuesten Instagramstorys zufolge, in denen sie eine Hochzeit dokumentiert, auf der sie mit Robert in New York war, scheint sie das Leben gerade in vollen Zügen zu genießen. Grund zur Sorge gab es im Hause Geiss zuletzt aber trotzdem, denn bei den „Geissens“ gab es eine heftige Explosion, bei der Davina in Lebensgefahr schwebte. Verwendete Quellen: Instagram; celebritynetworth.com