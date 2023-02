Zu wenig Tickets verkauft: Patricia Kelly muss ihre Tour absagen

Patricia Kelly muss ihre Tour leider verschieben © Instagram: patriciakelly.official

Particia Kellys Solo-Tour musste für dieses Jahr abgesagt werden. Die Enttäuschung seitens der Fans ist groß.

Sängerin Patricia Kelly (53) musste schweren Herzens ihre „Unbreakable-Tour 2023“ absagen. Sie ist Teil der weltbekannten Band „The Kelly Family“. Die Pop- und Folkgruppe, die aus der Großfamilie Kelly besteht, performte fast 20 Jahre lang in Europa und Nordamerika. Seit 2008 performt die 52-jährige als Solokünstlerin und veröffentlicht einen Hit nach dem anderen. Doch in der Corona-Zeit konnten keine Konzerte stattfinden, umso mehr freuten sich die Fans auf die Tour 2023. Diese wurde jetzt jedoch aus wirtschaftlichen Gründen abgesagt.

Auf ihrem Instagramkanal verkündete die 53-jährige das Aus für ihre Tour und schrieb in ihrer Story: „Ihr Lieben, leider muss ich euch heute mitteilen, dass die Unbreakable-Tour in diesem Jahr nicht stattfinden kann. Die schwierige wirtschaftliche Situation, die aktuelle Lage für uns alle, lässt es nicht zu. Daher müssen wir schweren Herzens um ein Jahr verschieben.“ Der Grund für diese Entscheidung sei, dass nicht genug Tickets verkauft worden sind: „Auch für meine Konzerte, wie für die vieler anderer Künstler auch, ist der Ticketverkauf nach den Covid-Jahren noch nicht wieder angesprungen.“

Die Fans müssen sich noch ein Jahr gedulden

Die Enttäuschung seitens der Fans ist riesig. Daher entschuldigt sich die Sängerin auch eindrücklich: „Ich habe bis zuletzt gehofft, dass wir auf Tour gehen können und wäre da nicht diese große finanzielle Verantwortung, hätte ich auch vor einem kleinen Publikum gespielt. Mir ist bewusst, dass mit der Verschiebung viel Enttäuschung für euch verbunden ist. Ihr habt geplant, eure Reisen geplant und wahrscheinlich dafür auch bereits Geld ausgegeben. Das tut mir unsagbar leid.“ Doch trotz den Umständen gibt es für die Fans einen Silberstreifen am Horizont: „Die Tickets behalten ihre Gültigkeit. Derzeit arbeite ich mit meinem Team mit Hochdruck an der Verlegung und wir werden uns in den nächsten Tagen mit den neuen Terminen bei euch melden.“