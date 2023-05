„Sehr komisch“: Christian Polanc meldet sich nach „Let‘s Dance“-Aus erstmals zu Wort

Für Sharon Battiste und Christian Polanc war nach Folge 9 der RTL-Show „Let‘s Dance“ Schluss. Nun meldet sich der Profitänzer via Instagram.

Die Luft wird nach oben hin dünner: Bis jetzt konnten der Profitänzer Christian Polanc (44) und die Reality-TV-Darstellerin Sharon Battiste (31) in der RTL-Show „Let‘s Dance“ mit ihren Tänzen Jury und Publikum überzeugen. Zum Bedauern ihrer Fans hat es für das Duo in Folge 9 der Tanzsendung nicht mehr gereicht.

Nach einem emotionalen Tanz zu Elvis Presleys „Can‘t Help Falling in Love“ und einem Tanzduell gegen Anna Ermakova (23) und Valentin Lusin (36) hatte es sich für die beiden ausgetanzt. Das Format schrieb auf seinem Instagram-Account dazu: „Wer hat auch ein Tränchen verdrückt? Leider haben es Sharon und Christian nicht eine Runde weiter geschafft, aber wir sind dankbar, dass ihr dabei gewesen seid.“

Das denkt Christian Polenc über das Tanz-Aus

Nun meldete sich vor einigen Tagen Christian Polenc selbst zu Wort. Auf seinem Instagram-Profil hat er in seinen „Coffeetalk“-Videos bislang alle Folgen ausgewertet. So auch Show Nr. 9, nach der er und Sharon sich verabschieden mussten. In seinem Kommentar erzählt er seinen Followern, wie es ihm nach dem Aus geht.

„So die ersten Tagen waren schon sehr strange: Samstag, Sonntag ...“, gesteht der Tänzer seinen Fans. Er müsse sich auch erst einmal wieder daran gewöhnen, nun nicht mehr für „Let‘s Dance“ zu trainieren und den entsprechenden Druck nicht mehr zu erleben.

Rein tänzerisch habe er Sharon durchaus im Finale gesehen, erklärte der zweifache „Let‘s Dance“-Gewinner weiter. Doch bei einer Unterhaltungsshow kämen nun einmal viele andere Faktoren hinzu. „Wir hatten beide so ein Gefühl, dass es auf alle Fälle schwer wird an dem Tag und dass die Chance besteht, dass es zu Ende sein kann“, sagt der Tänzer über sich und seine Tanzpartnerin.