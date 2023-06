Zuckersüßer Clip aufgetaucht: Prinz Louis genauso frech wie früher Prinz William

Prinz Louis eroberte mit seinen Faxen und Grimassen im Sturm die Herzen der royalen Fans. Ein überraschendes Video zeigt, dass Pirnz William mit fünf Jahren ebenfalls kaum zu zähmen war.

London – Prinz Louis (5) ist der jüngste Spross des Prinzenpaares von Wales. Der kleine Prinz hat es geschafft, durch seine frechen Auftritte auf dem Balkon des Buckingham-Palastes einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Der Apfel fällt oft nicht weit vom Stamm. In diesem Fall ist es allerdings eine echte Überraschung, denn Prinz William (40), der Nachfolger König Charles III. (74), zeichnet sich heutzutage mehr durch seine ernsthafte Miene aus. Das war nicht immer so, wie ein goldiger Videoschnipsel aus Williams Kindertagen beweist.

Prinz Louis bringt seine Eltern gern mit frechen Grimassen aus der Fassung

Alle freuen sich über die liebenswerten Possen von Prinz Louis, der seine Emotionen meist pur zeigt, der Menge zuwinkt, seine Mutter Prinzessin Kate (41) mit Frechheiten aus der Fassung bringt oder lustige Grimassen schneidet. Dass sein Vater Prinz William in seinem Alter genauso war, wissen allerdings die wenigsten. Doch ein zuckersüßer Clip zeigt den energiegeladenen Auftritt des heutigen Thronfolgers auf dem Balkon des Buckingham-Palastes mit seiner Mutter Prinzessin Diana (36, † 1997) und man sieht sofort, woher Louis seine schelmische Seite hat.

Der Clip zeigt den Auftritt von Prinz Louis bei der Krönung von König Charles, bei dem er an der Seite seiner Eltern viel Spaß hatte. Das Hello-Magazin war auf den Fans-Account aufmerksam geworden, der den Zusammenschnitt erstellt hat, der die lustigen Szenen mit einer Balkon-Szene auf dem Buckingham-Palast von Prinz William gegenüberstellt. In ihren Kommentaren feiern die Follower den heutigen Thronfolger und Miniroyal Prinz Louis.

So findet die britische Supernanny Joanne Frost (52) das Verhalten von Prinz Louis Supernanny Jo Frost teilte ihre professionelle Meinung zu Prinz Louis‘ denkwürdigem Verhalten während des Jubiläumswochenendes. Sie fand lobende Worte für die Art und Weise, wie der Prinz und die Prinzessin von Wales mit der Situation umgegangen waren. „All das Sitzen, Beobachten und Organisieren – die meisten Kinder können nicht länger als 15 Minuten auf ihren Stühlen am Esstisch sitzen bleiben. Das muss für den kleinen Kerl ganz schön überwältigend gewesen sein, vor allem, wenn man zwischendurch keine Spielzeit hat und die Tage lang sind“, erklärte sie. Sie sei beeindruckt davon, was für gute Vorbilder Kate und William abgäben. „Sie sprechen offen über ihre eigenen Schwierigkeiten als Eltern und bemühen sich, wie alle Eltern da draußen ihr Bestes bei der Erziehung ihrer Kinder zu geben“, ordnete Frost ein.

Prinz William hat als Vater viel Verständnis für das Verhalten seiner Kinder

„Wie der Vater, so der Sohn! Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm [...] jemand muss die Dinge in den ernsten Momenten unterhaltsam halten“, schrieb ein Follower. Ein anderer: „Ich liebe das. Sie sind einfach wie kleine Jungs in ihrer eigenen Welt voller Spaß und Unschuld.“ Ein dritter schreibt: „Ich erinnere mich an William als Kind, Louis ist ein Rebell wie sein Daddy.“

Auch beim Platin-Jubiläum der verstorbenen Queen Elizabeth II. (96, † 2022) war Prinz Louis zur Hochform aufgelaufen. Beim Überflug der Royal Air Force hielt sich der jüngste Spross des Kronprinzenpaares demonstrativ die Ohren zu und schrie gegen die donnernden Flugzeuge an. Die Bilder eroberten die Herzen der Zuschauer im Sturm. Williams ruhige und besonnene Reaktion wurde von den Fans gelobt. „Ich mag die Art, wie er mit seinen Kindern umgeht“, lautete ein Kommentar. Gleiches wurde Prinz William auch am dritten Tag der Krönung seines Vaters beim Baggerfahren mit seinen Kindern attestiert, bei dem Prinzessin Kate auch der Spitzname für Spaßmacher Louis herausrutschte. Verwendete Quellen: hellomagazine.com, Instagram @english_royal_children