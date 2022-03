Zum 16. Geburtstag: Angelo Kelly begeistert Fans mit rührender Liebeserklärung an Tochter Emma

Gestern war sie noch sein kleines Mädchen, heute ist Tochter Emma bereits 16: Angelo Kelly kann nicht fassen, wie schnell die Zeit vergeht.

Irland – Viele „Kelly Family“-Fans werden sich noch an den kleinen langhaarigen Jungen mit der großen Stimme erinnern. Heute ist Angelo Kelly (40) selbst Vater einer Großfamilie. Seine fünf Kinder sind teilweise schon erwachsen und gehen ihren eigenen Weg. Auch Tochter Emma, die kürzlich ihren 16. Geburtstag feierte, wird langsam flügge. Mit einem süßen Instagram-Post gratulierte ihr der Musiker jetzt zu ihrem Jahrestag.

„Happy Birthday, liebe Emma“, schreibt Angelo auf seinem Account, „wie die Zeit vergeht… Gerade warst du noch unsere kleine Emma und nun bist du schon 16! Du bist so eine tolle junge Frau und wir sind sehr stolz auf dich!“ Zu der rührenden Nachricht veröffentlichte der Kelly-Bruder noch einen niedlichen Schnappschuss, der seine Tochter als Kind am Strand zeigt. In einem gemusterten Rock, mit weißem Hemd und brauner Weste hockt Emma im Sand und sucht Muscheln. Für Angelo wird sie sicherlich immer dieses kleine Mädchen bleiben.

Angelo Kelly und seine Kinder waren als Straßenmusiker unterwegs, jetzt starten sie solo durch

Zusammen mit seiner Ehefrau Kira (42) und den gemeinsamen Kids führte Angelo Kelly zeitweise die Familientradition weiter. Als Band traten sie in verschiedensten Fernsehsendungen auf und bewiesen, dass die nächste Generation der „Kelly Family“ es ebenso darauf hat wie die originale Besetzung. Der älteste Sohn Gabriel Kelly (20) entschloss sich jetzt sogar dazu als Solo-Künstler durchzustarten.

Nach seinem Auszug aus dem elterlichen Haus begann Gabriel regelmäßig zu trainieren, die Ergebnisse seines Body-Workouts präsentiert er auf seinem Instagram-Account. Musikalisch schlägt er ebenfalls eine andere Richtung ein als seine Eltern, die mit seinem frischen Rap-Sound wenig am Hut haben. Auf seiner Single „Sucht“ ist außerdem seine Schwester Helen Kelly (19) dabei, die einen Gesangspart übernommen hat. Egal welcher Stil: Musik ist bei den Kellys immer noch Familiensache.