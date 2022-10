Zum 40. Jubiläum: Peter Maffay verrät fünf Tabaluga-Geheimnisse

Peter Maffay hat vor 40 Jahren den „Tabaluga“-Drachen erfunden. Doch jetzt erst verrät er fünf spannende Geheimnisse um die Ikone.

Passend zum 40. Jubiläum des „Tabaluga“-Drachens verrät der Erfinder Peter Maffay (73) einige spannende Geheimnisse. Die Rock-Legende hat mit dem Drachen eine echte Ikone erschaffen, die wohl jeder kennt. Und auch heute noch hat „Tabaluga“ für den 73-Jährigen einen hohen Stellenwert. Doch rund um den Drachen ranken sich immer noch Geheimnisse, von denen Peter Maffay nun fünf aufdeckt.

Der „The Voice of Germany”-Coach hat auch in seinem Alter noch einiges auf dem Kasten. Zu dem Jubiläum veröffentlichte er sein neues Musikalbum „Die Welt ist schön“. Doch in einem Interview mit Bild verrät er, dass dies sein letztes Album sein könnte: „Ich bin schließlich 73“. In dem Interview verrät er zudem Geheimnisse über die „Tabaluga“-Zeit. So hat der Sänger bei seinem neuen Album Hilfe von seiner Freundin Hendrikje Balsmeyer (35) bekommen. Doch das größte Geheimnis ist wohl, dass der Drache eigentlich ein Frosch sein sollte: „Das war meine erste Idee. Er sollte in seinem Glas abtauchen und es mit Kumpels erkunden. Rolf Zuckowski schlug dann den Drachen vor.“

Peter Maffay unterlief ein großer Fehler: Tabaluga hat keine Mutter

Und der Musiker erzählt auch von einem Fehler, der ihm passiert ist – Tabaluga hat keine Mutter, sondern nur einen Vater: „Keine Ahnung, wie uns das passieren konnte. Uns ist das erst sehr viel später aufgefallen.“ Und Maffay verrät als fünftes Geheimnis seinen Lieblingssong aus der „Tabaluga“-Reihe: „Ganz klar: ‚Ich wollte nie erwachsen sein.‘ Ein starker Song, dessen Botschaft noch heute gilt.“