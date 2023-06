Zum 49. Besuch in Deutschland: Prinzessin Anne kommt zum Pferde-Spektakel nach Aachen

Schon das dritte Kind Queen Elizabeth II. (96, † 2022) kommt in diesem Jahr nach Deutschland. Nach König Charles und Prinz Edward zeigt Prinzessin Anne ihre besondere Beziehung zur Bundesrepublik.

Aachen – Kaum hat sie den legendären Rasen von Royal Ascots Galopprennbahn verlassen, macht Prinzessin Anne (72) sich auf zu einem der größten Reitturniere, dem CHIO (kurz für: Concours Hippique International OfficielI) nach Nordrhein-Westfalen in die Stadt Aachen. Ihre schicken Hüte kann die kleine Schwester König Charles III. (74) getrost in London lassen, die Princess Royal reist trotzdem nicht mit leichtem Gepäck.

Prinzessin Anne repräsentiert beim CHIO das diesjährige Partnerland Großbritannien

Wie der Veranstalter des größten Reitturniers der Welt am Freitag bekannt gab, wird die 72-Jährige mit prunkvollen Kutschen und einem „Musical Ride“ der Königlichen Garde nach Aachen kommen. Großbritannien ist das diesjährige Partnerland des CHIO, zu dessen Eröffnungsfeier am Dienstag, dem 27. Juni, rund 40.000 Zuschauer vor Ort erwartet werden.

Wer wäre als Ehrengast besser geeignet, als die größte lebenden Pferdenärrin der Royals. Das Vereinigte Königreich freut sich, in diesem Jahr offizielles Partnerland des CHIO Aachen 2023 zu sein. Beim jährlichen Treffen der besten Pferde, Reiter, Voltigierer und Fahrer der Welt kann Prinzessin Anne ihre große Zuneigung zu Deutschland zeigen. Noch vor der Krönung gaben sich im März König Charles und Königin Camilla (75) die Ehre und besuchten Hamburg und Berlin, gefolgt vom Herzog von Edinburgh (59), der im Mai zur Verleihung des Duke of Edinburgh Awards Berlin und Potsdam eine Visite abgestattet hatte.

Prinzessin Annes Erfolge im Reitsport Prinzessin Anne hegt seit ihrer Jugend eine besondere Beziehung zu Pferden und ist selbst eine Meisterin im Reitsport. Ihren größten Triumph feierte sie 1971, als sie bei den Europameisterschaften im Vielseitigkeitsreiten die Goldmedaille errang. Auch mit der deutschen Reitsportgeschichte ist sie seit langem verbunden, denn 1975 holte sie bei den Meisterschaften in Luhmühlen Silber. Ihre Königliche Hoheit hat ihre Pferdeliebe an Tochter Zara Tindall (42) weitergegeben, die bei den Olympischen Spielen 2012 in London Silber gewann und zuletzt 2019 beim CHIO in Aachen im Sattel saß.

Ab 20 Uhr reitet die Household Cavalry im Aachener Hauptstadion ein

Abgesehen von den historischen familiären Bindungen galten viele der über 40 Staatsbesuche des heutigen Königs und ehemaligen Prinzen von Wales den hier in NRW stationierten britischen Armeeregimentern, die er in seiner Rolle als leitender Oberst besuchte. Prinzessin Anne führte hingegen immer wieder ihre große Liebe zu Pferden und Reitern in die Bundesrepublik. Zuletzt nahm sie 2017 an der 60-Jahr-Feier des Luhmühlen Vielseitigkeitsturniers teil und feierte als Ehrengast im Hamburger Anglo-German-Club die traditionelle Queen’s Birthday Party.

Den CHIO im Beisein von Prinzessin Annes Tochter Zara Tindall hatte die Princess Royal verpasst. Sie war 2019 das letzte Mal in Deutschland. Jetzt kommt sie zur Eröffnungsfeier nach Aachen (Fotomontage). © Rene Schulz/Imago & Stephen Lock/Imago

Prinzessin Anne feiert heute Abend ab 20 Uhr mit den internationalen Reitsportfreunden und den Menschen in NRW das 85. Jubiläum des traditionsreichen CHIO Aachen, dessen Motto dieses Jahr lautet: „All you need is love“ (dt. „Nur die Liebe zählt“). Neben den „Stars“ wie der Household Cavalry, zuletzt gesehen bei der Krönung Charles III. und der Geburtstagsparade „Trooping the Colour“ sind unzählige Menschen aus der Region beim ‚TSCHIO‘ als Zuschauer, Mitarbeiter, Ehrenamtler oder Akteure am Start. Diese sind übrigens aufgefordert, im britischen Look zu kommen. Bis Sonntag kann man das Spektakel auch täglich im WDR verfolgen. Verwendete Quellen: dpa, rp-online.de, chioaachen.de, www1.wdr.de