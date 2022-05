Zum 50. Bühnenjubiläum: Ute Freudenberg erhält SWR4-Musikauszeichnung

Ute Freudenberg will ihr 50. Bühnenjubiläum kommendes Jahr feiern © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Schlagersängerin Ute Freudenberg hatte vor 50 Jahren ihren ersten Auftritt. Nun wird sie im Rahmen der SWR4-Musikauszeichnung geehrt.

Für Schlagersängerin Ute Freudenberg (66) ist es ein ganz besonderes Jahr. Denn vor genau 50 Jahren stand die Sängerin das erste Mal auf einer Bühne. Dieser erste Auftritt war bei einer DDR-Talentshow. Später wurde die mittlerweile 66-Jährige durch ihren Hit „Jugendliebe“ bekannt. Eben dieses 50-Jährige Bühnenjubiläum wird nun mit dem SWR-Musikpreis 2022 ausgezeichnet.

Ute Freudenberg ist sichtlich ergriffen, als sie bei der Preisverleihung beim SWR Livekonzert in Kaiserslautern ihre Ehrung entgegennimmt: „Ich habe durch diesen Preis das Gefühl, dass ich wirklich die Menschen durch meine Musik verbinde und eine Wertigkeit erfahre. Nicht nur in Ostdeutschland, wo die Menschen mit meiner Musik groß geworden sind, sondern auch nach der Wende. Dass mir das gelungen ist, Menschen mit meinen Liedern und mit meiner Art zu singen, zu begeistern. Ich freue mich irre über diesen wahnsinnig schönen Preis. Er bedeutet mir wirklich viel.“

Eine Ehrung für besondere Verdienste um beste deutsche Musik

Seit 1980 ist der Name der Sängerin schon in aller Munde. Auch SWR4-Programmchef Matthias Stapf würdigt gerne die Schlagersängerin: „Ute Freudenberg schafft es, mit ihrer Musik wie kaum eine anderen Künstlerin, Brücken zwischen Ost und West zu bauen und Mauern in den Köpfen der Menschen einzureißen.“ So reiht sich nun Ute Freudenberg in die Liste der Preisträger, deren Lebenswerk mit dem SWR4-Musikpreis ausgezeichnet worden sind.