Zum „Atemlos“-Jubiläum: Fans können Helene Fischer persönlich treffen

Von: Diane Kofer

Helene Fischers Hit „Atemlos durch die Nacht“ feiert 10-jähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass können die Fans ein privates Treffen mit der Schlagersängerin gewinnen.

Frankfurt – Helene Fischer (39) tourt derzeit durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. In dem Konzertwahnsinn geht ein anderes Event aber nicht vergessen: Ihr Hit „Atemlos durch die Nacht“ feiert dieses Jahr 10-jähriges Jubiläum. Grund genug, den Fans etwas zurückzugeben und sich mit einem persönlichen Treffen zu bedanken.

Zehn Jahre „Atemlos“: Helene Fischer überrascht Fans mit persönlichem Treffen

Bei Helene Fischer folgt dieses Jahr ein Termin auf den anderen: Nach der Sommerpause gastiert die Schlagersängerin in zahlreichen Städten und stellte eine Riesenshow nach der anderen auf die Beine. In Köln sorgte die Musikerin für emotionale Momente – und brach vor ihren Zuschauern sogar in Tränen aus. Mittlerweile kann die 39-Jährige auf eine beachtliche Karriere zurückblicken. Ihre Anfänge machte sie unter anderem mit dem Hit „Atemlos durch die Nacht“, der 2013 veröffentlicht wurde.

Das 10-jährige Bestehen des Songs soll auch gebührend gefeiert werden. Auf einer offiziellen Helene-Fischer-Homepage können die Fans an einem Gewinnspiel teilnehmen, das ihnen im besten Fall eine Privataudienz bei der Schlagerqueen verschaffen wird. Der Schlagerstar soll zum Jubiläum eine Auszeichnung erhalten – und zwar von den Fans persönlich. „Unter allen Teilnehmern laden wir 3 mal 2 Gewinner zum Abschlusskonzert der aktuellen Tour am 8. Oktober 2023 in Frankfurt am Main ein (Anreise und Hotel inklusive), die Helene Fischer den Award persönlich überreichen werden!“, heißt es auf der Seite.

„Atemlos durch die Nacht“ erreichte in Deutschland nie Platz 1 der Charts Obwohl Helene Fischers Song „Atemlos durch die Nacht“ mittlerweile zu vielen Anlässen rauf- und runtergespielt wird, konnte sie damit in Deutschland nie auf dem ersten Platz der Charts landen. Grund zum Feiern gab es aber dennoch: Insgesamt hielt sich der Hit 117 Wochen in den Charts. Auch in der Schweiz landete der Titel weit oben – auf dem zweiten Platz der Charts. Nur in Österreich schaffte es die Schlagersängerin mit „Atemlos“ ganz an die Spitze.

„Atemlos“-Erlebnisse: So können die Fans ihr Helene-Fischer-Treffen gewinnen

In dem Gewinnspiel werden die Helene-Fischer-Fans dazu aufgefordert, private Geschichten zu teilen, die sie mit dem Song „Atemlos durch die Nacht“ verbinden. Ein Foto und ein kurzer Text entscheiden über das Aufeinandertreffen und den Konzertbesuch. Für 1.000 weitere Fans gibt es zudem einen kleinen Trostpreis: Per Zufallsgenerator werden Menschen ausgewählt, deren Namen auf dem Fan Award abgedruckt werden.

Helene Fischer ist gerade mit ihrer „Rausch“-Tour unterwegs. Fans können jetzt nicht nur einen Konzertbesuch, sondern auch ein persönliches Treffen mit der Schlagersängerin gewinnen. © Imago/ Funke Foto Services (Fotomontage)

In der Regel hält Helene Fischer alles privat, was nicht unbedingt an die Öffentlichkeit muss. Die Volksmusik-Ikone könnte aber bei einem persönlichen Treffen mit ihren Fans eine Ausnahme machen. Vor wenigen Tagen hat sie das bereits bei einem Konzert in Köln gemacht: Helene Fischer wurde dort von einem jungen Fan direkt auf ihr Baby angesprochen – und sie hat überraschend darauf reagiert. Verwendete Quellen: atemlos.helene-fischer.de