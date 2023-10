Jetzt also doch: Stefan Mross und Eva Luginger performen zum ersten Mal ein Duett

Von: Elena Rothammer

Stefan Mross und Eva Luginger hatten immer betont, nicht das neue Schlagertraumpaar werden zu wollen. Gemeinsame Auftritte waren ausgeschlossen. Jetzt sehen die Pläne aber offenbar anders aus.

Balingen – Stefan Mross (47) und seine Ex Anna-Carina Woitschack (30) haben ihre Ehe als Traumpaar der Schlagerwelt vermarktet. Mit seiner neuen Freundin Eva Luginger (35) sollte es aber ganz anders laufen: Sie betonte, sich immer im Hintergrund halten zu wollen. Auf Mross‘ Tour steht die Sängerin jetzt aber doch plötzlich neben ihm auf der Bühne.

Entgegen aller Ankündigungen: Stefan Mross trällert auf Tour ein Duett mit Eva Luginger

Am Sonntag feierte Stefan Mross den Auftakt seiner „Immer wieder Schlager“-Tour und trat in Balingen in Baden-Württemberg auf. Ursprünglich war als Duett-Partnerin seine Ex Anna-Carina Woitschack eingeplant gewesen. Kurz nach der Trennung verschwand sie allerdings von sämtlichen Tour-Plakaten.

Jetzt performte dafür plötzlich entgegen aller Ankündigungen seine neue Freundin Eva Luginger mit ihm. Wie bild.de berichtet, schmetterten sie vor den rund 200 Gästen gemeinsam Karel Gotts (80, †2019) Hit „Fang das Licht“ und schmachteten einander an. Dabei war eigentlich Sängerin Nicki (56) als Anna-Carinas Ersatz angekündigt worden. Von ihr fehlte allerdings jede Spur.

Stefan Mross klärt auf: So kam es zum überraschenden Auftritt mit Eva Luginger

Gegenüber bild.de erklärte Stefan Mross, wie es zu dem plötzlichen Wechsel kam: „Normalerweise wäre die bayrische Schlagerikone Nicki mit auf der Bühne gewesen und hätte mit mir gesungen. Doch durch eine kurzfristige Erkrankung von ihr sprang Eva ein.“ Ob diese Änderung nun von Dauer ist, bleibt abzuwarten.

Stefan Mross‘ Freundin Eva Luginger hatte stets betont, sich im Hintergrund halten zu wollen. Jetzt stand sie aber plötzlich doch neben dem Schlagerstar auf der Bühne. © IMAGO / Jan Huebner & IMAGO / HOFER

Als sie jüngst gemeinsam unterwegs waren, musste das Musiker-Paar eine herbe Klatsche hinnehmen: Weil Stefan Mross vom Hotel abgewiesen wurde, mussten die beiden nachts 700 Kilometer nach Hause fahren. Verwendete Quellen: bild.de